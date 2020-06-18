Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз іще не використав весь свій потенціал для встановлення безпеки на Європейському континенті.

Таку думку він висловив у четвер, 18 червня, під час саміту Східного партнерства у форматі відеоконференції, передає пресслужба ОП.

Зеленський нагадав, що розмір окупованої української території і кількість українських громадян, які опинилися там, рівні площі і населенню деяких країн ЄС.

"На мою думку, Європейський Союз іще не використав повною мірою свій потенціал із метою безпеки на Європейському континенті.

Знаю, вважається, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні і створювати нові і нові гарячі точки", – сказав Зеленський.

Президент додав, що поява конфліктів на територіях партнерів ЄС зовсім не означає, що соціально-економічні та проблеми безпеки не можуть перекинутися на країни Євросоюзу.

Як писав OBOZREVATEL, Україна 12 червня отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Країна стала одним із шести партнерів із розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.