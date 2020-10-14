Зеленський озвучив перше питання для опитування в день виборів

Олексій Тітофф Політика 14:09, 14.10.2020 Оновлено: 14:51, 14.10.2020

Президент України Володимир Зеленський озвучив одне з п'яти питань, які будуть поставлені на опитуванні під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Він оприлюднив його у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook. Зокрема, мова йде про ставлення українців до покарання за корупцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?" – прозвучало у відеозверненні.

Також глава держави закликав громадян прийти на виборчу дільницю і відповісти на це питання.

"Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти", – наголосив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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