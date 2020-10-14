Зеленський озвучив перше питання для опитування в день виборів
Президент закликав українців прийти та взяти участь в опитуванні
Перше запитання стосуватиметься покарання за корупцію
Президент України Володимир Зеленський озвучив одне з п'яти питань, які будуть поставлені на опитуванні під час проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Він оприлюднив його у своєму відеозверненні на сторінці в Facebook. Зокрема, мова йде про ставлення українців до покарання за корупцію (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
"Чи потрібно ввести довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?" – прозвучало у відеозверненні.
Також глава держави закликав громадян прийти на виборчу дільницю і відповісти на це питання.
"Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти", – наголосив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу і закликав громадян взяти участь у масштабному опитуванні 25 жовтня.
У ЦВК повідомили, що не отримували ніякої інформації щодо проведення всеукраїнського опитування.
Комітет виборців України заявив, що проведення опитування громадян у день місцевих виборів, який анонсував президент України Володимир Зеленський, не передбачено Виборчим кодексом.
Також OBOZREVATEL зібрав всі деталі, що відомо про всеукраїнське голосування від президента.