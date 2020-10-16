Зеленський озвучив остаточний список запитань у день виборів

Президент України Володимир Зеленський озвучив три останні запитання всенародного опитування на місцевих виборах.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Запитання наступні:

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Нагадаємо, попередні два питання були про те, чи підтримують громадяни ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, а також створення вільної економічної зони на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: