Зеленський озвучив остаточний список запитань у день виборів

Мирослав Семенюк Політика 09:33, 16.10.2020 Оновлено: 09:59, 16.10.2020

Президент України Володимир Зеленський озвучив три останні запитання всенародного опитування на місцевих виборах.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Запитання наступні:

  • Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

  • Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

  • Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Нагадаємо, попередні два питання були про те, чи підтримують громадяни ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, а також створення вільної економічної зони на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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