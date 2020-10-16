Зеленський озвучив остаточний список запитань у день виборів
Президент України Володимир Зеленський озвучив три останні запитання всенародного опитування на місцевих виборах.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Запитання наступні:
Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?
Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?
Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Нагадаємо, попередні два питання були про те, чи підтримують громадяни ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, а також створення вільної економічної зони на Донбасі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента заявили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
15 жовтня у соцмережах поширили повний список запитань від Зеленського.
Питання Зеленського про вільну економічну зону на Донбасі викликало в основному негативну реакцію в соціальних мережах.
Заступник директора Київської школи економіки, колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта заявив, що вільна економічна зона на Донбасі не спрацює через поганий інвестиційний клімат в Україні.
Пізніше у "Слузі народу" зізналися, хто заплатить за опитування від Зеленського.