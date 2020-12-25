Зеленський оцінив трьох глав МОЗ: вірус психологічно їх вбивав, Степанов найсильніший

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Зоряна Скалецька та Ілля Ємець не могли швидко виконувати свої завдання, оскільки були міністрами в такий складний період – пандемію коронавірусу.

За його словами, цих двох глав Міністерства охорони здоров'я психологічно вбив коронавірус, а Максим Степанов виявився найміцнішим із них. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "Фокус".

"Коронавірус – це війна. А на війні солдат в атаку веде за собою командир. Якщо він не веде, а першим в атаку біжить солдат, треба міняти командира. Якщо командира вбили, треба щоб з'явився інший. Тут те ж саме", – сказав Зеленський.

Президент України назвав Скалецьку прекрасною міністеркою і сказав, що хотів би, щоб вона залишилася. Але в Нових Санжарах жінка психологічно не розуміла, чому люди так поводяться.

"Я їй телефонував і пояснював. Ми порадили їй піти з людьми на ізоляцію, щоб вони не хвилювалися", – зазначив глава держави.

Зоряна Скалецька LIGA.net

Іллю Ємця Зеленський вважає хорошим ученим, великим лікарем і хірургом. Але, за його словами, від міністра потрібно було працювати 24 години на добу. Як виявилося, для нього це було складно.

Ілля Ємець НикВести

Зеленський також прокоментував роботу нинішнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. Глава держави розповів, що йому складно оцінювати його, але назвав чиновника найміцнішим з усіх.

"Вважаю, що прем'єр-міністр і міністр охорони здоров'я повинні щільніше працювати разом, повноцінною командою. Мені здається, що це важливо", – підсумував президент України.

Максим Степанов LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що пандемія коронавірусу показала, що медична реформа в Україні виявилася провальною.