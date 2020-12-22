Зеленський оцінить роботу Венедіктової після її звіту, – Мендель
Президент України Володимир Зеленський збирається оцінити діяльність на посаді глави Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової після її звіту щодо роботи за 2020 рік.
Проте уже зараз глава держави бачить успіхи порівняно з колишнім керівництвом відомства. Про це в коментарі "Українській правді" заявила його прессекретарка Юлія Мендель.
За її словами, зарано говорити про остаточні висновки, оскільки рік ще не закінчився і генпрокурока не звітувала про зроблене за час, проведений на відповідній посаді.
"Суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової. Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності ОГП. Продовжується і реформа системи прокуратури", – зазначила Мендель.
Вона додала, що якісну оцінку діяльності генеральної прокурорки все таки коректно давати тільки після того, як Венедіктова представить відповідний звіт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
рівно два місяці тому президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Ірина Венедіктова як генеральна прокурорка не покаже серйозних результатів боротьби з корупцією, то він готовий запропонувати іншу кандидатуру на цю посаду.
Через місяць Ірина Венедіктова взялася розслідувати законність використання державних коштів на реалізацію проєкту "Велике будівництво" президента Зеленського. З’явився відповідний документ, який ОГП розіслав своїм підрозділам на місцях.