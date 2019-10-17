Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 17:31
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський "освіжив" місцеві суди в Україні: названі нові імена

593 Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, призначив 42 нових суддів: 40 – в суди загальної юрисдикції та 2 – в господарські.

Відповідні укази №759 і №760 були опубліковані на сайті глави держави.

Так, у місцевих господарських судах посади отримали: в господарському суді Дніпропетровської області Сергій Мартинюк і в господарському суді Львівської області Роман Кидисюк.

Новини
Призначено нового голову Нацполіції: що про нього відомо

Зеленський призначив 42 нових суддів

Зеленський призначив 42 нових суддів

Президент призначив у місцевих загальних судах на посади:

  • судді Бершадського районного суду Вінницької області Олександра Рудя;

  • судді Латинського районного суду Вінницької області Павла Гопкіна;

  • суддів Тульчинського районного суду Вінницької області: Олександра Саламаху і Людмилу Штіфурко;

  • судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області Ігоря Олійника;

  • судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Юрія Онопченка;

  • суддів Артемівського міськрайонного суду Донецької області: Оксану Лапченко і Наталю Фролову;

  • судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Дмитра Козлова;

  • судді Житомирського районного суду Житомирської області Ольгу Дубовик;

  • судді Корольовського районного суду міста Житомира Ніну Анціборенко;

  • судді Запорізького районного суду Запорізької області Дмитра Сакояна;

  • судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Олену Гавенко;

  • судді Миронівського районного суду Київської області Андрія Поліщука;

  • судді Компаніївського районного суду Кіровоградської області Вадима Червонописького;

  • судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Марину Лях;

  • судді Новопсковського районного суду Луганської області Ольгу Стеценко;

  • судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дениса Бароніна;

  • судді Золочівського районного суду Львівської області Володимира Сивака;

  • суддів Перемишлянського районного суду Львівської області: Олександру Гуняк і Андрія Савчака;

  • судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Наталка Зубар;

  • судді Заводського районного суду міста Миколаєва Дмитра Нікітіна;

  • судді Ленінського районного суду міста Миколаєва Олега Кирильчука;

  • судді Миколаївського районного суду Одеської області Віталія Горобця;

  • судді Малиновського районного суду міста Одеси Дмитра Роїка;

  • судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Василя Даценка;

  • судді Чорнухинського районного суду Полтавської області Сергія Міцного;

  • судді Липоводолинського районного суду Сумської області Дмитра Сизова;

  • судді Роменського міськрайонного суду Сумської області Оксану Євлах;

  • судді Тростянецького районного суду Сумської області Марину Щербаченко;

  • судді Дергачівського районного суду Харківської області Владислава Овсянникова;

  • судді Сахновщинського районного суду Харківської області Олександра Зімовського;

  • судді Білозерського районного суду Херсонської області Валентину Бугрименко;

  • судді Теофіпольського районного суду Хмельницької області Андрія Самойловича;

  • судді Кам'янського районного суду Черкаської області Владлена Шкребу;

  • судді Новодністровської міської суду Чернівецької області Вікторію Цицак;

  • судді Сокирянського районного суду Чернівецької області Сергія Унгуряна;

  • судді Варвинського районного суду Чернігівської області Андрія Савенка;

  • судді Деснянського районного суду міста Чернігова Олександра Супруна;

  • судді Солом'янського районного суду міста Києва Ганну Сергієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив особистого уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Ним став Роман Семенченко.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel