Зеленський "освіжив" місцеві суди в Україні: названі нові імена

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, призначив 42 нових суддів: 40 – в суди загальної юрисдикції та 2 – в господарські.
Відповідні укази №759 і №760 були опубліковані на сайті глави держави.
Так, у місцевих господарських судах посади отримали: в господарському суді Дніпропетровської області Сергій Мартинюк і в господарському суді Львівської області Роман Кидисюк.
Зеленський призначив 42 нових суддів
Президент призначив у місцевих загальних судах на посади:
судді Бершадського районного суду Вінницької області Олександра Рудя;
судді Латинського районного суду Вінницької області Павла Гопкіна;
суддів Тульчинського районного суду Вінницької області: Олександра Саламаху і Людмилу Штіфурко;
судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області Ігоря Олійника;
судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Юрія Онопченка;
суддів Артемівського міськрайонного суду Донецької області: Оксану Лапченко і Наталю Фролову;
судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Дмитра Козлова;
судді Житомирського районного суду Житомирської області Ольгу Дубовик;
судді Корольовського районного суду міста Житомира Ніну Анціборенко;
судді Запорізького районного суду Запорізької області Дмитра Сакояна;
судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Олену Гавенко;
судді Миронівського районного суду Київської області Андрія Поліщука;
судді Компаніївського районного суду Кіровоградської області Вадима Червонописького;
судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Марину Лях;
судді Новопсковського районного суду Луганської області Ольгу Стеценко;
судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дениса Бароніна;
судді Золочівського районного суду Львівської області Володимира Сивака;
суддів Перемишлянського районного суду Львівської області: Олександру Гуняк і Андрія Савчака;
судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Наталка Зубар;
судді Заводського районного суду міста Миколаєва Дмитра Нікітіна;
судді Ленінського районного суду міста Миколаєва Олега Кирильчука;
судді Миколаївського районного суду Одеської області Віталія Горобця;
судді Малиновського районного суду міста Одеси Дмитра Роїка;
судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Василя Даценка;
судді Чорнухинського районного суду Полтавської області Сергія Міцного;
судді Липоводолинського районного суду Сумської області Дмитра Сизова;
судді Роменського міськрайонного суду Сумської області Оксану Євлах;
судді Тростянецького районного суду Сумської області Марину Щербаченко;
судді Дергачівського районного суду Харківської області Владислава Овсянникова;
судді Сахновщинського районного суду Харківської області Олександра Зімовського;
судді Білозерського районного суду Херсонської області Валентину Бугрименко;
судді Теофіпольського районного суду Хмельницької області Андрія Самойловича;
судді Кам'янського районного суду Черкаської області Владлена Шкребу;
судді Новодністровської міської суду Чернівецької області Вікторію Цицак;
судді Сокирянського районного суду Чернівецької області Сергія Унгуряна;
судді Варвинського районного суду Чернігівської області Андрія Савенка;
судді Деснянського районного суду міста Чернігова Олександра Супруна;
судді Солом'янського районного суду міста Києва Ганну Сергієнко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив особистого уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Ним став Роман Семенченко.
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