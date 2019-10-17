Зеленський "освіжив" місцеві суди в Україні: названі нові імена

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, призначив 42 нових суддів: 40 – в суди загальної юрисдикції та 2 – в господарські.

Відповідні укази №759 і №760 були опубліковані на сайті глави держави.

Так, у місцевих господарських судах посади отримали: в господарському суді Дніпропетровської області Сергій Мартинюк і в господарському суді Львівської області Роман Кидисюк.

Зеленський призначив 42 нових суддів

Президент призначив у місцевих загальних судах на посади:

судді Бершадського районного суду Вінницької області Олександра Рудя;

судді Латинського районного суду Вінницької області Павла Гопкіна;

суддів Тульчинського районного суду Вінницької області: Олександра Саламаху і Людмилу Штіфурко;

судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області Ігоря Олійника;

судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Юрія Онопченка;

суддів Артемівського міськрайонного суду Донецької області: Оксану Лапченко і Наталю Фролову;

судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Дмитра Козлова;

судді Житомирського районного суду Житомирської області Ольгу Дубовик;

судді Корольовського районного суду міста Житомира Ніну Анціборенко;

судді Запорізького районного суду Запорізької області Дмитра Сакояна;

судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Олену Гавенко;

судді Миронівського районного суду Київської області Андрія Поліщука;

судді Компаніївського районного суду Кіровоградської області Вадима Червонописького;

судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області Марину Лях;

судді Новопсковського районного суду Луганської області Ольгу Стеценко;

судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дениса Бароніна;

судді Золочівського районного суду Львівської області Володимира Сивака;

суддів Перемишлянського районного суду Львівської області: Олександру Гуняк і Андрія Савчака;

судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Наталка Зубар;

судді Заводського районного суду міста Миколаєва Дмитра Нікітіна;

судді Ленінського районного суду міста Миколаєва Олега Кирильчука;

судді Миколаївського районного суду Одеської області Віталія Горобця;

судді Малиновського районного суду міста Одеси Дмитра Роїка;

судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Василя Даценка;

судді Чорнухинського районного суду Полтавської області Сергія Міцного;

судді Липоводолинського районного суду Сумської області Дмитра Сизова;

судді Роменського міськрайонного суду Сумської області Оксану Євлах;

судді Тростянецького районного суду Сумської області Марину Щербаченко;

судді Дергачівського районного суду Харківської області Владислава Овсянникова;

судді Сахновщинського районного суду Харківської області Олександра Зімовського;

судді Білозерського районного суду Херсонської області Валентину Бугрименко;

судді Теофіпольського районного суду Хмельницької області Андрія Самойловича;

судді Кам'янського районного суду Черкаської області Владлена Шкребу;

судді Новодністровської міської суду Чернівецької області Вікторію Цицак;

судді Сокирянського районного суду Чернівецької області Сергія Унгуряна;

судді Варвинського районного суду Чернігівської області Андрія Савенка;

судді Деснянського районного суду міста Чернігова Олександра Супруна;

судді Солом'янського районного суду міста Києва Ганну Сергієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив особистого уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Ним став Роман Семенченко.

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