Зеленський особисто звернувся до Путіна і покликав на переговори

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Звернення було опубліковане на сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Президент наголосив, що переговори повинні відбутися за участі лідерів країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн Нормандського формату.

Зеленський особисто звернувся до Путіна Скріншот

Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

"Хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговоримо чий Крим, кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную наступну: я, Ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Місце? Думаю, Олександр Григорович Лукашенко із задоволенням прийме нас із вами у Мінську", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що Україна не відмовляється від дипломатичних форматів врегулювання ситуації на Донбасі.

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков вже повідомив, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав українців зберігати спокій через майбутній телеміст між телеканалом NewsOne із пропагандистським російським "Россия 24".

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