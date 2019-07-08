ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Зеленський особисто звернувся до Путіна і покликав на переговори

11.2тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Звернення було опубліковане на сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Президент наголосив, що переговори повинні відбутися за участі лідерів країн-підписантів Будапештського меморандуму і країн Нормандського формату.

Зеленський особисто звернувся до Путіна

Зеленський особисто звернувся до Путіна

Скріншот

Новини
"Даємо добу!" Зеленському висунули ультиматум через телеміст із Росією

Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

"Хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговоримо чий Крим, кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную наступну: я, Ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Місце? Думаю, Олександр Григорович Лукашенко із задоволенням прийме нас із вами у Мінську", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що Україна не відмовляється від дипломатичних форматів врегулювання ситуації на Донбасі.

Прессекретар РФ Дмитро Пєсков вже повідомив, що вони можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Дивитися з 3:38:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський закликав українців зберігати спокій через майбутній телеміст між телеканалом NewsOne із пропагандистським російським "Россия 24".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Телеміст із Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Телеміст із РосієюРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
53
Коментарі
58
82
Смішно
23
Цікаво
7
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Чан Джеки
Чан Джеки
с чим черт нешутит.дай бог шоб був мир .а непойдеть путя то что извиними мене русь матушка мочить будем где ен хотел.за грехи яго ответите.мы тоже с усами.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Вот когда ты в Кремль, на коленях с челобитной в зубах приползешь.....
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Крым наш, на Донбассе тебя нет! Ты еще лысого из квартала позови!
Показати коментар повністю
Відповісти
7
0
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Северо-Запад Эдуард, Крыш вам - это верно. На Донбассе его нет ? Так это потому, что вас там нет !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Северо-Запад Эдуард, и мамочку пусть позовет.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel