Зеленський оригінально привітав українців із Днем знань

Президент Володимир Зеленський у День знань, 1 вересня, привітав українських студентів, учнів шкіл і навіть дошкільнят, а також педагогів і батьків із початком нового навчального року.

Глава держави зазначив, що він став особливим через пандемію і карантин, і закликав організувати освітній процес із дотриманням рекомендацій. Звернення опубліковано в його офіційному Telegram-каналі.

"Цей рік особливий. До традиційного ранкового "візьми "змінку" додається "візьми маску". Окрім знайомого "не викрикуйте – піднімайте руки", кажуть "не забувайте і дезінфікуйте руки". А на зміну легендарному "не бігайте по коридорах" приходить "будь ласка, тримайте дистанцію", – оригінально зазначив президент.

За його словами, нині безпечні умови під час навчання є головним пріоритетом. Зеленський висловив надію, що освітяни, батьки та всі інші дотичні до освітнього процесу люди будуть відповідальними.

Президент додав, що українці мають адаптуватися до ситуації, коли і знання, і здоров’я є надважливими. Школярам він побажав завжди отримувати 12 балів, а всім – мати температуру 36,6 градусів.

"Вірю, що тисячі українських першокласників, які сьогодні переступили поріг школи, стануть у майбутньому надійною опорою та запорукою успішної та квітучої незалежної України. Вірю, що майбутні бакалаври, спеціалісти та магістри вже за рік приєднаються до спільної побудови такої держави. Всіх із Днем знань!" – підсумував Зеленський.

Вітання Зеленського (Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський особисто привітав випускників, які набрали найбільшу кількість балів на ЗНО 2020 року. Він назвав їх найкращими із найкращих і поділився спільним фото до Міжнародного дня молоді.