Зеленський опублікував фото з Путіним у річницю зустрічі "нормандської четвірки"

Президент України Володимир Зеленський у річницю Паризького саміту лідерів країн "нормандського формату", опублікував у соцмережі фото з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Франції Еммануелєм Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

На своїй сторінці в Instagram він розмістив знімок, зроблений 9 грудня 2019 року (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо", – написав під фото Зеленський.

Детально ознайомитися з підсумками саміту в "нормандському форматі" можна в статті OBOZREVATEL про ключові досягнуті домовленості рік тому.

Відзначимо, що "нормандський формат" з'явився в червні 2014 року після анексії Криму і початку війни на сході України. На чотиристоронніх переговорах глави МЗС і лідери України, Росії, Франції та Німеччини намагаються знайти способи врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Берліні дійсно може відбутися до Нового року.