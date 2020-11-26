Зеленський опублікував фото з батьками в Кривому Розі

Юрій Сергієнко Політика 21:37, 26.11.2020 Оновлено: 21:46, 26.11.2020

Президент України Володимир Зеленський, який 26 листопада з офіційним візитом відвідав Дніпропетровську область, приїхав додому до своїх батьків.

Він опублікував спільну фото в Instagram (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

"Кривбасссс! Татуууу! Мамоооо! Люблю!" – прокоментував він знімок.

Нагадаємо, що батьки глави держави проживають в Кривому Розі.

Президент опублікував фото з батьками.
Instagram Володимира Зеленського
Instagram Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 26 листопада відвідав з офіційним візитом Дніпропетровську область. Під час поїздки він взяв участь в церемонії прощання з генеральним директором конструкторського бюро "Південне" ім. Янгеля Олександром Дегтяревим, який помер від COVID-19.

Також глава держави поклав квіти до меморіалу героїв Революції Гідності в Дніпрі.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Блінкен не захоче наступити на російські граблі вдруге: навчив гіркий досвід

Кандидат в держсекретарі США розповів про діда з Києва

Як правильно вибрати гребінець: секрети від експерта-стиліста

Швейцарські вболівальники: така "перемога" над Україною гірша за поразку

"Мами з дітьми плачуть, а палати – порожні": як у Хмельницькому лікарня потрапила в скандал через сортування COVID-пацієнтів