Зеленський опублікував декларацію про доходи: за рік заробив більше 28 млн

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи та витрати за 2019 рік.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, дохід Зеленського і членів його сім'ї в минулому році склав 28,6 млн грн, при цьому сплачено до бюджету 3,6 млн грн податків.

Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи

З травня 2019 року Зеленський не займається підприємницькою діяльністю та отримує заробітну плату виключно в Державному управлінні справами. Сума одержаної ним зарплати з травня по грудень 2019 року склала 208 787 грн.

У декларації зазначено, що компанія PricewaterhouseCoopers провела у 2019 році оцінку декількох торгових марок. За даними відповідного звіту, вартість торгової марки "Вечірній квартал" становить 45,81 млн грн, вартість торгової марки "Розсміши коміка" – 14,65 млн грн. На підставі зробленої оцінки Зеленський отримав роялті від використання торгових марок у сумі 5,48 млн грн, тому його доходи у порівнянні з попереднім роком зросли.

Також родина Зеленських одержала 3,2 млн грн за надання в оренду квартири на території Великої Британії.

Ще у 2019 році родина президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Зеленський задекларував 4,423 млн грн, які були отримані від продажу нерухомого майна в Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Крім того, родина президента здійснила продаж корпоративних прав усіх 12 українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 144 грн.

Навесні 2019 року Зеленський позбувся акцій компанії Green Family LTD і усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Російській Федерації. Також він позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.

При цьому Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Так, у 2019 році були зареєстровані дві торгові марки "Слуга народу" на його ім’я.

У 2019 році Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра у розмірі 5 млн грн. Позика була повернута до кінця звітного року.

Сам Зеленський витратив у 2019 році 11,5 млн грн як внесок до виборчого фонду кандидата в президенти України. На оплату консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 875 грн.

Поїздка Володимира Зеленського до Оману оплачувалася коштом дружини президента. Згідно із законодавством, видатки та правочини членів родини не декларуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже до 2021 року введуть нульову декларацію для всіх, хто хоче легалізувати свої заощадження і активи, зароблені в тіні. Найлегше буде легалізувати суму до 100 тис. грн, іншим же доведеться заплатити невеликий податок у 5-10%.