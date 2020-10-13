Зеленський оголосив всенародне опитування 25 жовтня

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу і закликав громадян взяти участь у масштабному опитуванні 25 жовтня, маючи на увазі місцеві вибори.

Промову глави держави оприлюднили на його офіційному Telegram-каналі. Зокрема Зеленський закликав громадян прийти на виборчі дільниці й відповісти на п'ять важливих для кожного питань (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нижче наводимо повний текст звернення.

Привіт! Так-так, я звертаюся саме до тебе. Пам'ятаєш, як ми разом писали мою передвиборну програму? Щоб втілювати те, що дійсно потрібно саме тобі, кожному громадянину України. Це була демоверсія народовладдя, а його реальне запровадження стало нашою з тобою метою. І наразі парламент готується закріпити цей важливий механізм на законодавчому рівні.

Та погодьтеся: право народу України на власну думку – священне. Йому не потрібне благословення від політиків. І ніщо не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. 25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих питань.

Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше в нас ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку. Не політиків з високих кабінетів, не "незалежних" експертів з телешоу, не агентів інших держав – ні!

Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: "А що думаєш ти?". Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Тому що Україна – це ти. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. До речі, які будуть питання? Про це пізніше.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори – українцям потрібно буде обрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.

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