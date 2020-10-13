Зеленський оголосив всенародне опитування 25 жовтня
Глава держави закликав громадян вирішити майбутнє країни на місцевих виборах
За його словами, для цього виборцям потрібно буде відповісти на 5 запитань
Президент вважає, що в Україні настав час зміцнити народовладдя
Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу і закликав громадян взяти участь у масштабному опитуванні 25 жовтня, маючи на увазі місцеві вибори.
Промову глави держави оприлюднили на його офіційному Telegram-каналі. Зокрема Зеленський закликав громадян прийти на виборчі дільниці й відповісти на п'ять важливих для кожного питань (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Нижче наводимо повний текст звернення.
Привіт! Так-так, я звертаюся саме до тебе. Пам'ятаєш, як ми разом писали мою передвиборну програму? Щоб втілювати те, що дійсно потрібно саме тобі, кожному громадянину України. Це була демоверсія народовладдя, а його реальне запровадження стало нашою з тобою метою. І наразі парламент готується закріпити цей важливий механізм на законодавчому рівні.
Та погодьтеся: право народу України на власну думку – священне. Йому не потрібне благословення від політиків. І ніщо не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. 25 жовтня на виборчій дільниці я поставлю тобі 5 важливих питань.
Про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами. Про те, що раніше в нас ніколи не питали. 5 важливих питань, щоб дізнатися твою думку. Не політиків з високих кабінетів, не "незалежних" експертів з телешоу, не агентів інших держав – ні!
Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо: "А що думаєш ти?". Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Тому що Україна – це ти. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. До речі, які будуть питання? Про це пізніше.
Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори – українцям потрібно буде обрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в інтерв'ю ВВС Зеленський запевнив, що нібито не переживає про втрату рейтингів, але уточнив, що йому "не все одно".
Також президент висловив готовність скласти повноваження, якщо він не зможе закінчити війну на Донбасі.