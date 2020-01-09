Зеленський оголосив траур в Україні через катастрофу літака МАУ

Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня вдень жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані, в результаті якої загинули 11 українців.

Про це повідомляє його прес-служба. "Відповідний указ Глава держави підписав за результатами робочої наради з питань, пов'язаних з катастрофою літака української авіакомпанії", – сказано в заяві.

Відзначається, що на будівлях повинні бути приспущені державні прапори України. Також скасовуються розважальні заходи і вносяться зміни до програм теле- і радіопередач.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

Рятувальники виявили чорну скриньку українського літака Boeing 737, який розбився одразу після злету.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння українського літака МАУ в Ірані.

В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

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