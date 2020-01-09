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9 січня • оновлено в 05:38
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Зеленський оголосив траур в Україні через катастрофу літака МАУ

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Президент Володимир Зеленський оголосив 9 січня вдень жалоби у зв'язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії "МАУ" в Тегерані, в результаті якої загинули 11 українців.

Про це повідомляє його прес-служба. "Відповідний указ Глава держави підписав за результатами робочої наради з питань, пов'язаних з катастрофою літака української авіакомпанії", – сказано в заяві.

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Зеленський оголосив траур в Україні через катастрофу літака МАУ

Відзначається, що на будівлях повинні бути приспущені державні прапори України. Також скасовуються розважальні заходи і вносяться зміни до програм теле- і радіопередач.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

  • Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.

  • Рятувальники виявили чорну скриньку українського літака Boeing 737, який розбився одразу після злету.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння українського літака МАУ в Ірані.

  • В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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