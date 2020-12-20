Зеленський оголосив про фінал реформи Генпрокуратури

Президент України Володимир Зеленський заявив про фактичне закінчення реформи Генеральної прокуратури.

Як сказав він в інтерв'ю The New York Times, опублікованому на сайті глави держави, в ГПУ відбулося багато переформатувань, зокрема, прокурори пройшли конкурсний відбір.

"Також підійшли до дуже важливого стратегічного етапу – знайшли баланс серед правоохоронних органів, і буде запущена реформа Служби безпеки України, яка не займатиметься економікою", – зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, понад рік працює Вищий антикорупційний суд, і вже є вироки.

"І наступний великий етап – це глобальна судова реформа в Україні, яку ми почнемо втілювати з наступного року, тому що вже підготовлено багато законів, підготовлені етапи впровадження цих реформ", – додав президент.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що може звільнити генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, якщо вона не покаже певного результату до кінця року. Він зазначив, що попередній прокурор був звільнений через відсутність посадок, тому чекає кращих результатів від Венедіктової.

У відповідь генпрокурорка високо оцінила роботу свого відомства і зазначила, що посадки повинні забезпечувати суди.