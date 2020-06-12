Зеленский офіційно призначив голову Запорізької ОДА: підписано указ

Президент Володимир Зеленський офіційно звільнив Віталія Туринка з посади глави Запорізької облдержадміністрації і призначив замість нього Віталія Боговіна.

Відповідні укази №220 та №221 від 11 червня опубліковані на сайті президента.

"Звільнити Туринка Віталія Вікторовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – сказано в указі №220.

Зеленский офіційно призначив Боговіна головою Запорізької ОДА

"Призначити Боговіна Віталія Вікторовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", – сказано в указі №221.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів погодив зміну голови Запорізької обласної державної адміністрації – звільнення Туринка та призначення Боговіна. Віце-прем’єр Михайло Федоров заявив, що "Запорізька область знаходиться з точки зору ефективності голови обласної адміністрації на третьому місці з кінця".

Водночас Боговін зізнався, що не має досвіду роботи на державній службі, але має досвід ведення бізнесу і мотивацію працювати у владі на користь людей.

Також він озвучив свої плани на новій посаді: "Є бачення деяких проєктів, які я хочу з командою привести в Запорізьку область – і зробити стартап на цій області, щоб через рік-два вся Україна побачила, як можна працювати".

Відзначимо, що Боговін народився 17 серпня 1969 року в Запорізькій області, перебував на посаді директора "Бізон-Тех 2006". У 2010 році спільно з Вадимом Ковернік створили агрохолдинг LANDFORT і в 2016 році об'єднали всі активи в BKW Group.

У 2019 Віталій Боговін балотувався до Верховної Ради від "Слуги народу", представляючи 78-й округ, але програв кандидату від партії ОПЗЖ Олександру Пономарьову.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський визнав провал "Ліфта" і анонсував звільнення голів ОДА.