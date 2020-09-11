Зеленський: обстріли під Шумами були прицільними, ми не хочемо нової ескалації

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з головою ОБСЄ, прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою обговорив порушення домовленостей з боку незаконних збройних формувань на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба президента. Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Донбасі і важливі аспекти переговорного процесу в рамках Нормандського формату.

Зеленський привернув увагу голови ОБСЄ до порушень домовленостей з боку незаконних збройних формувань, зокрема до обстрілу ними українських позицій, які відбувалися 6 та 10 вересня.

"Вчора, буквально під час моєї телефонної розмови з канцлеркою Ангелою Меркель, бойовики відкрили вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми, по ділянці, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ. І різниця між цими пострілами і попередніми полягала в тому, що ці були прицільними. Ми не хочемо нової ескалації. Адже 6 вересня в результаті провокації НЗФ ми вже зазнали втрат – загинув один військовий ВСУ, один був поранений", – сказав Зеленський.

Голова ОБСЄ в свою чергу підтримав зусилля української сторони, спрямовані на досягнення миру в регіоні, і пообіцяв сприяти відновленню миру.

Він також зазначив, що кроки, які зробив український президент і народ для досягнення миру, – дуже мужні.

Рама також підкреслив, що шкодує про відсутність взаємного руху протилежної сторони в цьому напрямку. Він зазначив, що ОБСЄ – організація неупереджена, але не байдужа.

Співрозмовники відзначили важливість забезпечення повного, безперешкодного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю непідконтрольну територію.

Оскільки мандат СММ ОБСЄ не обмежується тільки Донбасом, Зеленський зробив акцент на очікуваннях України, що моніторингова місія буде приділяти увагу також ситуації в тимчасово окупованій Росією Автономній Республіці Крим та м.Севастополі.

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