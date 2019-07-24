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Зеленський обміняє Крим на Донбас? Потураєв дав відповідь

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Президент України Володимир Зеленський не віддасть Росії Крим в обмін на Донбас. Не піде він на обмін і в зворотному порядку.

Таку думку висловив політичний радник президента України Микита Потураєв на телеканалі ATR. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

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"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас або навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають українські паспорти, як би ризиковано це не було в Криму під окупацією", – сказав Потураєв.

"Для президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію зобов'язали виплатити "Ощадбанку" велику суму. Так Кремль покарають за Крим.

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Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Микита Потураєв
Місце
Україна
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