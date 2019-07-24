Зеленський обміняє Крим на Донбас? Потураєв дав відповідь

Президент України Володимир Зеленський не віддасть Росії Крим в обмін на Донбас. Не піде він на обмін і в зворотному порядку.

Таку думку висловив політичний радник президента України Микита Потураєв на телеканалі ATR. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас або навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають українські паспорти, як би ризиковано це не було в Криму під окупацією", – сказав Потураєв.

"Для президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росію зобов'язали виплатити "Ощадбанку" велику суму. Так Кремль покарають за Крим.

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