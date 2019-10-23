Зеленський обговорив зі Штайнмаєром план щодо Донбасу: що вирішили

Глава України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Зустріч двох глав держави пройшла в Японії, де вони обговорили ситуацію на Донбасі, передає пресслужба ОПУ.
"Досягнення миру на Донбасі і завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене і моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни в Донбасі, постійна увага до питання відновлення територіальної цілісності України", – заявив Зеленський.
Також було вирішено, що нормандський формат є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч повинна бути проведена в найближчому майбутньому.
"Україна виконала свою частину для відновлення роботи нормандської четвірки. Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів нормандської четвірки найближчим часом, адже всі перепони усунені", – зазначив Зеленський.
Також президент запросив Штайнмаєра відвідати Україну.
Зеленський і Штайнмаєр
ОПУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах в Мінську.
Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися і інші міста.
Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреним заявою про ситуацію на Донбасі і "формулою".
З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра" Донбасом. Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдік про погодження цього плану.
У мережі було офіційно опубліковано лист, яке підписав Кучма 1 жовтня.
Також Україна в особі команди президента Зеленського погодилася розглянути "формулу Штайнмаєра" ще в липні 2019 року під час консультацій дипломатичних радників у "нормандському форматі".
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на утримання "формули" вирішення конфлікту на Донбасі, названої його ім'ям, якимось чином вплинула російська сторона.
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