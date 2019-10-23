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23 жовтня • оновлено в 09:01
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Зеленський обговорив зі Штайнмаєром план щодо Донбасу: що вирішили

1.8т Читати матеріал російською

Глава України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зустріч двох глав держави пройшла в Японії, де вони обговорили ситуацію на Донбасі, передає пресслужба ОПУ.

"Досягнення миру на Донбасі і завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене і моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни в Донбасі, постійна увага до питання відновлення територіальної цілісності України", – заявив Зеленський.

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Також було вирішено, що нормандський формат є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч повинна бути проведена в найближчому майбутньому.

"Україна виконала свою частину для відновлення роботи нормандської четвірки. Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів нормандської четвірки найближчим часом, адже всі перепони усунені", – зазначив Зеленський.

Також президент запросив Штайнмаєра відвідати Україну.

Зеленський і Штайнмаєр

Зеленський і Штайнмаєр

ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах в Мінську.

  • Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися і інші міста.

  • Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреним заявою про ситуацію на Донбасі і "формулою".

  • З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра" Донбасом. Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдік про погодження цього плану.

  • У мережі було офіційно опубліковано лист, яке підписав Кучма 1 жовтня.

  • Також Україна в особі команди президента Зеленського погодилася розглянути "формулу Штайнмаєра" ще в липні 2019 року під час консультацій дипломатичних радників у "нормандському форматі".

  • Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував, що на утримання "формули" вирішення конфлікту на Донбасі, названої його ім'ям, якимось чином вплинула російська сторона.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Франк-Вальтер Штайнмаєр
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра нормандський формат Донбас
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Табакерова Надежда
Табакерова Надежда
Опять свои хотелки озвучил.Не смешно уже. Когда исполнять собираешься свои предвыборные обещания?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Гм, и ни слова, что же ответил Штайнмайер. И самое интересное: что же выполнила Украина ? Ну ка свидомня маНданная(это не опечятка), попробуйте угадать !
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hunt andres
hunt andres
Ясно. Блаблабла. Т.е. ничего не решили. Да и вообще - все уже давно решено. Без вас)))
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