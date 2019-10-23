Зеленський обговорив зі Штайнмаєром план щодо Донбасу: що вирішили

Глава України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зустріч двох глав держави пройшла в Японії, де вони обговорили ситуацію на Донбасі, передає пресслужба ОПУ.

"Досягнення миру на Донбасі і завершення кровопролиття є безумовним пріоритетом для мене і моєї команди. Щиро вдячний вам за докладені зусилля для політико-дипломатичного врегулювання війни в Донбасі, постійна увага до питання відновлення територіальної цілісності України", – заявив Зеленський.

Також було вирішено, що нормандський формат є ключовим для припинення агресії проти України, і зустріч повинна бути проведена в найближчому майбутньому.

"Україна виконала свою частину для відновлення роботи нормандської четвірки. Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів нормандської четвірки найближчим часом, адже всі перепони усунені", – зазначив Зеленський.

Також президент запросив Штайнмаєра відвідати Україну.

Зеленський і Штайнмаєр ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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