Зеленський обговорив з Трюдо катастрофу українського літака в Ірані: подробиці

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо катастрофу з літаком МАУ в Ірані.
"Сторони погодилися, що має бути ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів в обміні даними", – повідомила пресслужба Зеленського.
Український лідер зазначив, що група експертів займається аналізом отриманих даних і станом на вечір 10 січня всі версії катастрофи залишаються ймовірними.
Також Зеленський "підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню і надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака і "чорних ящиків".
"Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії і всіляко сприяти проведенню об'єктивного і всебічного розслідування", – повідомили у Зеленського.
Зеленський і Трюдо обговорили авіакатастрофу в Ірані
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Канада, США і Великобританія заявили, що літак, можливо, був збитий іранською ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія країн Заходу не виключається, але поки її не підтвердили.
При цьому СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин аварії літака МАУ в Ірані: потрапляння ракети і теракт.
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