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10 січня • оновлено в 21:13
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Зеленський обговорив з Трюдо катастрофу українського літака в Ірані: подробиці

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Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо катастрофу з літаком МАУ в Ірані.

"Сторони погодилися, що має бути ретельний підхід до вивчення інформації, а також тісна співпраця міжнародних партнерів в обміні даними", – повідомила пресслужба Зеленського.

Український лідер зазначив, що група експертів займається аналізом отриманих даних і станом на вечір 10 січня всі версії катастрофи залишаються ймовірними.

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Також Зеленський "підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню і надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака і "чорних ящиків".

"Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії і всіляко сприяти проведенню об'єктивного і всебічного розслідування", – повідомили у Зеленського.

Зеленський і Трюдо обговорили авіакатастрофу в Ірані

Зеленський і Трюдо обговорили авіакатастрофу в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особи
Джастін Трюдо Володимир Зеленський
Місце
Іран
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Комментарии на сайте не модерированы
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Что он еще может, кроме "обсудил"? Слетал в Москву на консультации, а теперь "обсуждает"!
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