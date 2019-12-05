Зеленський обговорив із Макроном переговори з Путіним: що відомо

Президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером Франції Еммануелем Макроном.
Про телефонну розмову пресслужба Зеленського повідомила пізно ввечері в четвер, 5 грудня.
"Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі в Нормандському форматі 9 грудня", – йдеться у повідомленні. Інших подробиць в ОП не розповіли.
Зеленський зателефонував Макрону
Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.
Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!