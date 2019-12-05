Зеленський обговорив із Макроном переговори з Путіним: що відомо

Президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером Франції Еммануелем Макроном.

Про телефонну розмову пресслужба Зеленського повідомила пізно ввечері в четвер, 5 грудня.

"Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі в Нормандському форматі 9 грудня", – йдеться у повідомленні. Інших подробиць в ОП не розповіли.

Зеленський зателефонував Макрону

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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