Зеленський обговорив з главою Ірану трагедію з Boeing 737 МАУ: подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Ірану Хасаном Рухані, вони обговорили катастрофу з Boeing 737 компанії МАУ.

Як передає пресслужба українського лідера, Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Ірану і повідомив, що українська сторона вже розпочала роботу, приєднавшись до розслідування причин катастрофи.

"Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного і об'єктивного розслідування для якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", – зазначив він.

Іранська сторона запевнила в повній взаємодії для проведення об'єктивного розслідування і встановлення причин трагедії. Рухані підкреслив, що Іран буде надавати групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Зеленський обговорив з лідером Ірану авіакатастрофу з літаком МАУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.

Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".

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