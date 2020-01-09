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9 січня • оновлено в 19:23
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Зеленський обговорив з главою Ірану трагедію з Boeing 737 МАУ: подробиці

1.1т
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Ірану Хасаном Рухані, вони обговорили катастрофу з Boeing 737 компанії МАУ.

Як передає пресслужба українського лідера, Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян Ірану і повідомив, що українська сторона вже розпочала роботу, приєднавшись до розслідування причин катастрофи.

"Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного і об'єктивного розслідування для якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події", – зазначив він.

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Іранська сторона запевнила в повній взаємодії для проведення об'єктивного розслідування і встановлення причин трагедії. Рухані підкреслив, що Іран буде надавати групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Зеленський обговорив з главою Ірану трагедію з Boeing 737 МАУ: подробиці

Зеленський обговорив з лідером Ірану авіакатастрофу з літаком МАУ

Зеленський обговорив з лідером Ірану авіакатастрофу з літаком МАУ

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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