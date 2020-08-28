Україна готова до масового виробництва вакцини від коронавірусу, – Зеленський

Кирило Лютий Політика 17:59, 28.08.2020 Оновлено: 18:27, 28.08.2020

Президент Володимир Зеленський в телефонній розмові з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен заявив, що Україна готова до міжнародної співпраці з виробництва вакцини.

Зеленський також подякував главі Єврокомісії за досягнуту домовленість про постачання доз вакцини від COVID-19 в Україну, коли вона буде розроблена, повідомила пресслужба глави держави в п'ятницю, 28 серпня.

"Ми вивчаємо можливість трансферу технологій та швидкого розгортання локалізованого виробництва вакцин в Україні. Є для цього кілька потужних фармацевтичних підприємств. Ми готові до масового виробництва вакцини. Розраховуйте на нас", – сказав президент.

Зеленський також повідомив, що зараз в Україні ведеться робота над збільшенням кількості ліжок для хворих на коронавірус на випадок другої хвилі епідемії.

Як писав OBOZREVATEL, 27 серпня набув чинності перший договір, офіційно укладений Європейською комісією від імені держав-членів ЄС і фармацевтичною компанією AstraZeneca, на поставку вакцини від COVID-19.

Раніше Зеленський заявив, що Україна записана в усі черги, які стосуються вакцини від коронавірусу.

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