Зеленський обговорив телефоном із Меркель ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, поінформувавши її про безпекову ситуацію на Донбасі

Як повідомляється на офіційному сайті президента, Зеленський подякував Німеччині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

"Дякую за вашу оцінку наших зусиль на шляху до припинення вогню на Донбасі та до мирного врегулювання. Досягнення миру залишається ключовим пріоритетом для мене і для всіх українців", – сказав глава держави.

Зі свого боку Меркель запевнила, що Німеччина продовжуватиме докладати всіх необхідних зусиль для досягнення прогресу в мирному процесі. При цьому вона наголосила на важливості виконання Паризьких домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі", передусім дотримання сторонами режиму припинення вогню.

Лідери двох країн вказали на важливість подальшої координації кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, а також висловили сподівання, що завтрашня зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" 11 вересня принесе чіткі рішення та результати і що невдовзі після цього відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Меркель наголосила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини та Франції на шляху до розв'язання питання війни на Донбасі.

Також було зазначено близькість позицій Німеччини та України щодо подій у Білорусі. Зеленський повідомив, що Україна приєдналася до заяви ЄС щодо президентських виборів у цій країні.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив у Twitter, що це була вже 12-та телефонна розмова Зеленського і Меркель.

Скрин Twitter

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