Зеленський обговорив із Путіним перемир'я на Донбасі: всі подробиці

Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін 26 липня провели телефонну розмову.

Зокрема, було обговорено виконання домовленостей, досягнутих під час "нормандського" саміту 9 грудня 2019 в Парижі, повідомляється на сайті ОП України.

Як зазначила пресслужба Зеленського, глава України порушив питання безпеки на Донбасі.

"Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість", – йдеться у повідомленні.

Лідери двох країн, як сказано на сайті Офіса президента, погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів із підтримки режиму припинення вогню.

Також президенти "обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб".

Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова, утримуваного РФ, у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина Муси.

"Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації", – зазначили в ОП.

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