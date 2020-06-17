Зеленський обговорить вступ України до ЄС на саміті Східного партнерства

Президент України Володимир Зеленський буде піднімати питання взаємодії з Європейським Союзом, в тому числі перспективи членства в організації, на саміті Східного партнерства у форматі відеоконференції 18 червня.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що однією з найважливіших тем для обговорення є те, яким чином координувати зусилля членів ЄС і "східних партнерів" при реагуванні на пандемію коронавірусу.

Однак на порядку денному діалогу з ЄС залишаються і стратегічні питання: перспектива членства для України, перспектива розширення доступу українських товарів на ринки ЄС, підтримка суверенітету і територіальної цілісності України.

"І про це буде говорити президент під час свого виступу на відеоконференції Східного партнерства", – повідомив Жовква, додавши, що "ми хочемо, щоб захід пройшов не заради заходу, а досяг конкретних результатів".

Ігор Жовква

Як писав OBOZREVATEL, Україна 12 червня отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО. Країна стала одним з шести партнерів по розширеним можливостям поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.