Зеленський "обезголовив" 5 РДА на Київщині

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 1 липня, звільнив глав п'яти районних держадміністрацій у Київській області.

Зокрема, мова йде про Поліський, Обухівський, Бородянський, Вишгородський та Васильківський райони, сказано в розпорядженнях, опублікованих на сайті глави держави.

Причиною вказано завершення терміну повноважень президента України, за якого вони очолили РДА.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Відзначається, що Зеленський зняв Олександра Жданова з посади голови Поліської районної державної адміністрації Київської області, Михайла Письменного з посади голови Обухівської РДА, В'ячеслава Савенка з посади голови Вишгородської РДА, Владислава Одинця з посади голови Васильківської РДА, Вадима Чередника з посади у Бородянській РДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент призначив Дмитра Нескромного заступником глави Служби безпеки України. Також начальниками Управління СБУ в Закарпатській і Львівській області стали Іван Рудницький і Олександр Бондарук відповідно.

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