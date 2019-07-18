Зеленський "обезголовив" 22 районні адміністрації: названі імена

Президент України Володимир Зеленський звільнив 22 голів державних районних адміністрацій у Києві, Рівненській, Харківській та Хмельницькій областях.

Відповідні розпорядження від 16 липня оприлюднено на сайті голови держави.

Володимир Зеленський

Так, у Києві звільнені:

- Олександр Цибульщак із посади голови Оболонської районної держадміністрації;

- Сергія Мартинчука з посади голови Печерської районної держадміністрації.

У Рівненській області президент звільнив:

- Юрія Ковальчука з посади голови Гощанської районної державної адміністрації;

- Олександра Середу з посади голови Костопільської РДА;

- Миколу Кушніра з посади голови Рокитнівської РДА;

- Ярослава Яковчука з посади голови Сарненської РДА.

У Харківські області звільнено:

- Анатолія Калашника з посади голови Близнюківської райдержадміністрації;

- Віктора Войтенка з посади голови Валківської РДА;

- Костянтина Жидкова з посади голови Дергачівської РДА;

- Володимира Павленка з посади голови Первомайської РДА.

У Хмельницькій області Зеленський звільнив:

- Романа Муляра з посади голови Білогірської райдержадміністрації;

- Олександра Коцеміра з посади голови Віньковецької РДА;

- Олену Матвєйцеву з посади голови Городоцької РДА;

- Андрія Зелінського з посади голови Деражнянської РДА;

- Олександра Бернашевського з посади голови Дунаєвецької РДА;

- Бориса Яцкова з посади голови Ізяславської РДА;

- Ірину Матлаєву з посади голови Летичівської РДА;

- Сергія Фесуна з посади голови Старокостянтинівської РДА;

- Василя Франчука з посади голови Старосинявської РДА;

- Лесю Коменду з посади голови Хмельницької РДА;

- Олега Батюка з посади голови Чемеровецької РДА;

- Андрія Шутяка з посади голови Ярмолинецької РДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня Зеленський звільнив двох голів райдердадміністрацій Києва.

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