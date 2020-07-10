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Зеленский обещал передать резеденцию детям, но посчитал себя "бездомным"

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Політика
6,9 т.
Зеленский обещал передать резеденцию детям, но посчитал себя 'бездомным'

Работа на Банковой, откуда обещал переехать, бесплатная государственная резиденция с ремонтом за госсчет, которую обещал передать деткам, государственные самолеты, которые обещал продать, должности для друзей и деловых партнеров, которые не кумовья, звания и ордена для знакомых... А ведь, оказалось, и в "злочинной владе" можно найти столько хорошего...

Президент Украины, который согласно официальной декларации владеет 5 квартирами и 5 нежилыми помещениями в Киеве общей площадью 1554 квадратных метра, а также квартирой в Великобритании, квартирой в Крыму, домом в Италии и гостиницей в Грузии, а также годовым доходом в 29 миллионов гривен, продал свой дом в селе Иванковичи жене замглавы фракции "Слуга народа", и переехал в государственную резиденцию в Конча-Заспе в 2000 квадратных метров с несколькими гектарами земли, потому что посчитал себя "бездомным". На выборах Зеленский заявлял, что откажется от всех привилегий, продаст президентский самолет и передаст государственные резиденции "деткам".

Самое удивительное, что находятся люди, которые считают это нормальным и естественным.

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Джерело:Facebook Юрия Бутусова
УкраїнаВолодимир Зеленський
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  2. Політика