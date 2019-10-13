"Зеленський не самогубець": Кисельов спрогнозував "маневр" з "формулою Штайнмаєра"

Журналіст і телеведучий Євген Кисельов переконаний, що президент Зеленський "знівелює" "формулу Штайнмаєра", знайшовши для цього відповідний привід.

"Зеленський – не самовбивця", – сказав він в блозі OBOZREVATEL.

Журналіст упевнений: президент України "не збирається надавати особливий статус Донбасу, змінювати Конституцію, проводити вибори під дулами автоматів проросійських сепаратистів і російських "відпускників" або "добровольців", що тимчасово звільнилися з армії".

У цьому контексті він зауважив: "Думаю, цей підпис Кучми під якимось там листом Сайдіку – не більше ніж тактичний маневр".

За його оцінками, Зеленський явно не піде на поступки вимогам Майдану. Він ухвалить ці рішення "через паузу", представивши їх як свої власні ідеї.

Зеленський розведе руками

"Я думаю, закінчиться все це тим, що або на переговорах в "нормандському" форматі, якщо вони відбудуться, або потім "слуга народу" розведе руками і скаже: "Народ проти, я нічого не можу вдіяти", – спрогнозував Кисельов.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня в ряді міст України пройшли масові мирні мітинги проти підписання Україною "формули Штайнмаєра". Акції стартували у Львові, Одесі, Вінниці, Харкові, Кременчуці. У Києві на Майдані Незалежності люди влаштували віче "Ні капітуляції!", яке організував "Рух опору капітуляції". На нього прийшло близько 10 тисяч людей, в тому числі і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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