Зеленський – новому голові Кіровоградщини: недоторканних немає, навіть якщо цих людей призначав президент

Новим головою Кіровоградської області став Андрій Назаренко, якого 27 серпня під час поїздки до регіону представив президент Володимир Зеленський.

Виступаючи на презентації стратегії розвитку області на 2021-2027 роки, глава держави зазначив, що втілюватиме їх буде новий голова ОДА, повідомляється на сайті Офісу президента (щоб подивитися фото та відео, доскролльте до кінця сторінки).

Зеленський представив нового голову Кіровоградської області

Зеленський також застеріг Назаренка від повторення історії з його попередником, якого підозрюють в отриманні великого хабара.

"Для нас немає недоторканних, навіть якщо це люди, яких призначав президент України. Навпаки – до таких людей увагу ще більш пильну", – сказав президент.

У своєму виступі Назаренко підкреслив, що його головним пріоритетом буде максимальна прозорість, відкритість і публічність обласної влади.

Новий голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко

"Наше завдання в питаннях насамперед кадрової політики - використовувати і розкривати потенціал. Будемо допомагати розкриватися локальному бізнесу і залучати великих інвесторів, щоб розкрити потенціал землі, надр і простоюють виробництв. Час застою в регіоні потрібно закінчувати і повертатися до системного розвитку", – сказав новий голова ОДА.

"Область втомилася від нескінченних хвиль негативу. Нам потрібно багато працювати, щоб кожен з нашої області звучали хороші новини - новини, які будуть змушувати нас пишатися успіхами наших дітей, подвигами наших захисників, успіхами в спорті і культурі, відкриттям нових виробництв і унікальними подіями", – додав Назаренко.

Хто такий Андрій Назаренко

Новий керівник Кіровоградської області закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він був консулом посольства України в Південній Кореї, потім працював директором регіонального центру з інвестицій та розвитку.

Згідно декларації, у Назаренко є квартира в Києві площею 82,2 кв.м. в власного його дружину Яни Назаренко - дві квартири в столиці на 39,7 кв.м та 45 кв.м.

У нового голови ОДА два автомобіля Lexus RX200 2016 року випуску, вартістю майже 1,6 мільйона гривень, і Mercedes-benz C300 2014 року випуску, який коштує 918 000 гривен.

Також він задекларував годинник ROLEX вартістю 296 000 гривен.

У 2019 він отримав 129,1 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи – другий цукровий завод ім. Петровського.

Стратегія розвитку Кіровоградської області

В рамках своєї поїздки в регіон Зеленський взяв участь в презентації стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки.

Зеленський відвідав Кіровоградську область (Офіс президента)

"Кіровоградщина має вигідне географічне положення, а отже – хороший транспортний потенціал. Має дуже родючі землі і мінеральні ресурси. Має майбутнє в харчовій промисловості, машинобудуванні, приладобудуванні та ІТ-сфері. Саме на ці сильні сторони регіону повинна бути зроблена ставка", – заявив Глава держави.

Також президент вказав на проблеми в області. Це зношеність фондів, недостатній рівень житлового будівництва, неналежний стан об'єктів транспортної і соціальної інфраструктури, слабкий розвиток туристичного потенціалу, складна демографічна ситуація, проблеми з розвитком освіти і відтік молоді.

Зеленський поспілкувався з жителями Кропивницького (Офіс президента)

Зеленський підкреслив, що найближчим часом пріоритетом необхідно зробити розвиток інноваційної економіки, забезпечення сприятливого клімату для інвестицій, створення і розвиток нових підприємств і робочих місць, поліпшення якості медицини.

Зі свого боку народний депутат Микита Потураєв уточнив, що особлива увага в рамках стратегії буде приділена інвесторам, які розвивають високотехнологічне виробництво, вкладають в IT-сектор. Тому пріоритетним є також розвиток сучасної інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури, створення проектів смарт-мережі, електронних платформ з надання адмінпослуг.

Перспективними напрямками він також назвав розвиток харчової промисловості та машинобудування. За словами нардепа, сприяти розвитку туристичного потенціалу регіону буде відновлення доріг і інфраструктури.

Зеленський під час візиту в Кіровоградську область (Офіс президента)

Крім того, він акцентував увагу на зростанні мінімальної заробітної плати, забезпеченні ветеранів та їхньому оздоровленні, вдосконаленні соціальної роботи з багатодітними сім'ями та розвитку системи надання допомоги особам, які постраждали від насильства.

Потураєв виділив п'ять головних перспективних проектів регіону: технопарк Flycity 4.0 на базі Льотної академії, міжнародний аеропорт, індустріальний парк "Олександрія", клінічний онкологічний центр і культурно-спортивний середу.

(Відео – Facebook Офісу президента)

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній глава Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Балоня був затриманий 25 червня, за вимагання хабара в розмірі 1,8 мільйона гривень.

26 червня президент Володимир Зеленський звільнив Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА, заявивши, що той повинен відповідати за свої дії перед законом.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Пізніше за нього внесли заставу.

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