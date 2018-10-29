Зеленський йде в президенти? Що це було і хто підтримає ''слугу народу''

Український шоумен, лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський натякнув про похід на вибори президента України у 2019 році. На концерті свого шоу артист присвятив цій темі окремий номер. Щоправда, у властивій собі творчій манері конкретно й не сказав, чи буде він боротися за крісло глави держави.

Що означає заява Зеленського, хто за ним стоїть і чи є у нього шанси на перемогу — розбирався OBOZREVATEL.

Так чи ні?

У суботу, 27 жовтня, в ефір вийшов щотижневий концерт "Кварталу 95". У рамках одного з номерів, голова студії Володимир Зеленський поділився із глядачами в залі думками про можливе президентство. Зі сцени він почав іронічно зважувати усі "за" і "проти" такого кроку.

"У мене є юридична освіта, і це плюс для мене. Але у мене немає політичного досвіду... І це жирний плюс!" — сказав у жартівливій формі Зеленський.

Далі шоумен поставив собі запитанням, чи є у нього необхідні 2,5 мільйона гривень для реєстрації своєї кандидатури. Потім, разом із іншими акторами "Студії" Зеленський представив, що змінилося б у разі обрання його президентом України. При цьому коміки також поцікавилися у глядачів, чи хочуть вони бачити його лідером держави.

Варто зазначити, що виступ Зеленського і команди проходив у форматі звичайного сценічного номера, який нічим не відрізняється від інших. Та є одне але. На фоні наростаючої політичної напруженості, неоднозначна відповідь Володимира Зеленського викликала бурхливу реакцію як у ЗМІ, так і в українців. Особливої ​​гостроти питанню надають і камінг-аути українських політиків, які один за одним оголошують про президентські амбіції. За попередніми підрахунками, в Україні вже є не менше 3-х десятків потенційних учасників президентських перегонів.

За коментарем щодо висунення шоумена на пост президента OBOZREVATEL звернувся до прес-секретаря студії "Квартал 95" Тетяни Руденко. За її словами, монолог на сцені — це частина шоу.

"Монолог Володимира Зеленського у "Вечірньому кварталі" — це монолог проекту. У цій частині програми все сказано", — коротко прокоментувала виступ Руденко.

Чи є шанси

Опитані OBOZREVATEL соціологи сходяться на думці, що у Володимира Зеленського є непогані шанси.

Нинішня інтрига, на думку соціолога Дмитра Дмитрука, грає на руку команді шоумена. Адже в такій позиції Зеленський ухиляється від прямого удару конкурентів, при цьому залишаючи за собою можливість критикувати всіх підряд.

"Якщо він візьме участь у виборах — у нього буде стратегія короткої кампанії. Буде пізній старт, щоб якомога менше накликати на себе критики і негативу. Його сьогоднішня позиція дуже вигідна, адже він начебто й поза виборами, але водночас має можливість критикувати всіх інших кандидатів. Не роблячи офіційної заяви, він не отримує негативу на свою адресу. Жоден штаб кандидата не буде працювати проти нього до моменту, поки він офіційно не оголосить про участь", — пояснив Дмитрук.

Головний плюс Зеленського — відсутність політичного минулого, а також висока впізнаваність серед усіх категорій населення. До того ж, в акурат до передвиборної кампанії на одному з провідних телеканалів буде показаний 3-й сезон серіалу "Слуга народу", де Зеленський грає чесного і принципового президента України Василя Голобородька. Саме з цим образом і асоціюють шоумена в політичній площині.

Володимир Зеленський в ролі Василя Голобородька Телекритика (кадр з фільму)

Як вважає експерт соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, образ чесного Василя Голобородька хоч і дає великий плюс шоумену, але не гарантує перемоги.

"Сприйняття Зеленського — це реакція на його серіал "Слуга народу". Звичайно, це основа, певний образ Голобородька. Деякою мірою люди і будуть голосувати так. Та чи зможе він як Володимир Зеленський переконати виборця, що він таким і буде, — залежить тільки від нього", — підкреслив у коментарі OBOZREVATEL фахівець.

Варто зазначити, що за інформацією OBOZREVATEL, в Адміністрації президента також серйозно ставляться до участі Володимира Зеленського у виборах 2019 року. В АП впевнені, що він буде головним конкурентом нинішнього президента поряд із лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

У нинішній ситуації команді "Слуги народу" є над чим працювати. Серед основних мінусів кандидатури глави "Кварталу 95" — сильні гравці на одному електоральному полі. Головний конкурент Зеленського — співак Святослав Вакарчук, також тримає інтригу і прямо не заявляє про участь у президентській кампанії. У разі його висунення, головна рушійна сила обох кандидатів — молодь, може поділитися на два табори. Крім того, електорат Зеленського перетинається із Анатолієм Гриценком і Олегом Ляшком, що також створює певні проблеми.

"У нього електорат не тільки молодь, а й люди від 30 до 45 років. Вони ходять на вибори частіше. Правда, більшість його голосів буде саме від молоді, хоч її буде дуже складно мобілізувати. Ось ці флешмоби, які він організовує і є пробними каменями, щоб подивитися на скільки добре він зможе їх мобілізувати і підняти на вибори", — пояснив OBOZREVATEL соціолог Дмитрук.

Ще один мінус — відсутність грошей на масштабну кампанію. Саме тому Зеленському часто і закидають залежність від олігарха Ігоря Коломойського, який є власником телеканалу, де транслюється шоу "Квартал 95". Такі звинувачення сильно зачепили і самого шоумена, який висміяв їх в останньому випуску.

"2,5 мільйона гривень у мене є. Але не для такої сумнівної історії. Тому потрібно буде десь знайти ці гроші. Причому всі журналісти почали писати, що ці гроші мені дасть саме Коломойський. І це дуже прикро. Типу я можу запитати у кого завгодно, але дасть мені тільки Коломойський. І причому всі так впевнено говорять, нібито особисто запитали Коломойського: "Ви дасте Зеленському чи ні? — і він сказав: "Вові? Звичайно. Двері від моєї тумбочки завжди відкриті. "Але, хлопці, якби ви особисто знали Коломойського, ви б зрозуміли, що він став Коломойським не тому, що давав всім підряд 2,5 мільйона гривень, а зовсім навпаки. Він навряд чи дасть гроші туди, звідки вони йому навряд чи повернуться", — сказав актор.

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При цьому гіпотетично Володимир Зеленський може попросити гроші у представників будь-якої з олігархічних груп. У разі подальших успіхів і високих рейтингів, бажаючі знайдуться. Правда, як пояснити українцям такий крок — питання відкрите.

Ще один виклик для "Кварталу 95" — відсутність реальної команди професіоналів. У разі навіть двомісячної боротьби, група із впливових, навчених і підготовлених до роботи людей буде досить важливим фактором. А в разі перемоги — саме це і стане опорою для майбутньої роботи. Адже нині не відома ні програма, ні вектор розвитку, ні основні напрямки.

Команда "Квартал 95" Viva

Оцінюючи нинішню позицію Зеленського, не варто відкидати і той факт, що інтрига перед виборами може бути продуманим рекламним ходом. Вибори 2019 року — чудовий майданчик для розкрутки "Кварталу", серіалу "Слуга народу" і особисто Зеленського. З огляду на те, що кожна фраза актора миттєво підхоплюється усіма ЗМІ, — увага українців до творчості групи може зберегтися щонайменше до кінця року.