Зеленський незабаром змінить деяких голів ОДА, – Корнієнко

Карина Бондаренко Політика 07:03, 30.10.2020 Оновлено: 07:35, 30.10.2020

Офіс президента України готується до кадрових перестановок у керівництві обласних державних адміністрацій.

Про це 29 жовтня повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Право на владу". За його словами, Зеленський змінить деяких голів ОДА (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я за Офіс не можу сказати, це окрема гілка влади, але наскільки я поінформований, то є проекти кадрових рішень. Незабаром вони будуть оприлюднені. Там, де за системою показників за рік немає серйозних зрушень у голів ОДА, там, я думаю, рішення будуть прийняті", – сказав він.

Корнієнко підкреслив, що рішення про кадрові зміни не пов'язане з результатом "Слуги народу" на місцевих виборах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного суду через його рішення скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

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