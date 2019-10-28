Зеленський несподівано прибув до НАБУ: розкриті перші деталі

У понеділок, 28 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув у офіс Національного антикорупційного бюро України, щоб познайомитися із його працівниками.

Глава держави, звертаючись до слідчих та детективів, зазначив, що зараз у суспільстві "дуже високий попит на справедливість". Відео виступу опубліковане на сторінці Офісу президента у Facebook.

"Ми на вас впливати не будемо і не хочемо. Я хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Ми хочемо, щоб усі топ-корупціонери отримали заслужені вироки... Це вже ваші повноваження, ваше завдання, ваша енергія. Ось ця енергія – це головне питання, чому я приїхав зі своїми колегами. Ми приїхали, щоб зарядити вас цією енергією", – зазначив він.

При цьому він наголосив, що готовий допомагати в разі потреби.

"Ми впливати на вас не будемо, але якщо на вас хтось тисне, то скажіть нам", – акцентував президент.

Зеленський у НАБУ Скріншот

Зеленський у НАБУ Скріншот

Крім того, Зеленський прокоментував початок роботи Вищого антикорупційного суду.

"З судом теж нелегко, але ми будемо працювати. Не будемо впливати, але будемо працювати. Ми б хотіли, щоб руки зв'язані були у тих, хто на це заслуговує", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ.

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