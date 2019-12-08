"Зеленський не зрадить народ!" Мендель озвучила топ-3 вимоги Путіну на саміті в Парижі

На зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня у Парижі, президент Володимир Зеленський підніматиме питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню та виведення ворожих військ з Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прессекретар президента Юлія Мендель. Вона зауважила, що перші два питання безпосередньо стосуються людського життя, а тому вони найважливіші.

Також вона зазначила, що проведення виборів на Донбасі у рамках виборів по всій території України, може відбутися тільки коли там не буде чужих військ та незаконних збройних формувань.

Стало відомо, про що Зеленський говоритиме на зустрічі у Парижі

"Так говорить Закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі, не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш кордон, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори проходитимуть по всій Україні", – написала Мендель.

Прессекретар президента додала, що нормандська зустріч – це можливість "змусити гармати замовкнути".

"Дуже шкода усвідомлювати, що протягом перших п'яти – уявіть, п'яти (!) – років війни сили, які керували Україною, забули про те, що найважливіша цінність – людське життя. У цій війні вже загинуло 13 тисяч людей! Щоб її зупинити – треба говорити.

Пам'ятаєте фразу "Поки говорять дипломати – гармати мовчать"? "Нормандська зустріч" 9 грудня – це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє", – зазначила Мендель.

За її словами, Нормандський формат – одна з перемог у досягненні миру.

"Тому що без нього немає можливості говорити, а, відтак, – і можливості зрозуміти, як рухатися далі", – написала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 9 грудня, в Парижі заплановані переговори щодо України в рамках "нормандської зустрічі".

6 грудня Володимир Зеленський виступив у прямому ефірі на політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", де розповів про свої плани на саміті.

Стало відомо, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

Перший президент Леонід Кравчук звернувся до опозиційних фракцій, які заявили, що виходять на Майдан перед "нормандським" самітом. Він закликав їх підтримати українську сторону на переговорах.

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