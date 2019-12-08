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8 грудня • оновлено в 12:56
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"Зеленський не зрадить народ!" Мендель озвучила топ-3 вимоги Путіну на саміті в Парижі

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На зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня у Парижі, президент Володимир Зеленський підніматиме питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню та виведення ворожих військ з Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прессекретар президента Юлія Мендель. Вона зауважила, що перші два питання безпосередньо стосуються людського життя, а тому вони найважливіші.

Також вона зазначила, що проведення виборів на Донбасі у рамках виборів по всій території України, може відбутися тільки коли там не буде чужих військ та незаконних збройних формувань.

Стало відомо, про що Зеленський говоритиме на зустрічі у Парижі

Стало відомо, про що Зеленський говоритиме на зустрічі у Парижі

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"Так говорить Закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі, не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш кордон, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори проходитимуть по всій Україні", – написала Мендель.

Прессекретар президента додала, що нормандська зустріч – це можливість "змусити гармати замовкнути".

"Дуже шкода усвідомлювати, що протягом перших п'яти – уявіть, п'яти (!) – років війни сили, які керували Україною, забули про те, що найважливіша цінність – людське життя. У цій війні вже загинуло 13 тисяч людей! Щоб її зупинити – треба говорити.

Пам'ятаєте фразу "Поки говорять дипломати – гармати мовчать"? "Нормандська зустріч" 9 грудня – це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє", – зазначила Мендель.

За її словами, Нормандський формат – одна з перемог у досягненні миру.

"Тому що без нього немає можливості говорити, а, відтак, – і можливості зрозуміти, як рухатися далі", – написала Мендель.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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васильевич василий
васильевич василий
ЗЕ все подпишет как скажет Путин а приедет и скажет что заставили Меркель и Макрон подписать
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Куни Чан
Куни Чан
Порохоботы, отморозки атошники и всякого разносола активисты не народ, так же как Беркут на майдане)
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