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2 грудня • оновлено в 21:52
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"Я не знав!" Зеленський відхрестився від скандалу з громадянством Абромавічуса

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про наявність подвійного громадянства в Айвараса Абромавичуса до призначення його главою державного концерну "Укрборонпром".

Під час візиту в Литву глава української держави закликав порушника здати паспорт, передає lrytas.lt.

"Чесно кажучи, я не знав, що він мав литовське громадянство до мого призначення. Я дійсно не знав. Це правда, що він може займати цю посаду, тому що він не є державним службовцем", – зазначив Зеленський.

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Зеленський відхрестився від скандалу з Абромавічусом

Зеленський відхрестився від скандалу з Абромавічусом

Однак, за його словами, факт призначення "не виправдовує ситуацію" з наявністю подвійного громадянства.

"Я можу звернутися до Абромавічуса публічно і закликати його відмовитися від одного з громадянств. Коли ми обирали новий уряд, ми, насамперед, цінували професіоналізм, а не порушення закону", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Литві заявили, що Абромавічус грубо порушив Закон про громадянство Литовської Республіки та повинен бути позбавлений паспорта.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Айварас Абромавічус
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
"...мы в первую очередь ценили профессионализм, а не нарушение закона..." О как! Т.е. могли взять и профессионального преступника! Клоун хоть понимает что бормочет?
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Хе-хе . Укроклоунада
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Ну, да, оборонпром это не госслужащие, конечно..
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