"Я не знав!" Зеленський відхрестився від скандалу з громадянством Абромавічуса

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про наявність подвійного громадянства в Айвараса Абромавичуса до призначення його главою державного концерну "Укрборонпром".

Під час візиту в Литву глава української держави закликав порушника здати паспорт, передає lrytas.lt.

"Чесно кажучи, я не знав, що він мав литовське громадянство до мого призначення. Я дійсно не знав. Це правда, що він може займати цю посаду, тому що він не є державним службовцем", – зазначив Зеленський.

Зеленський відхрестився від скандалу з Абромавічусом

Однак, за його словами, факт призначення "не виправдовує ситуацію" з наявністю подвійного громадянства.

"Я можу звернутися до Абромавічуса публічно і закликати його відмовитися від одного з громадянств. Коли ми обирали новий уряд, ми, насамперед, цінували професіоналізм, а не порушення закону", – додав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Литві заявили, що Абромавічус грубо порушив Закон про громадянство Литовської Республіки та повинен бути позбавлений паспорта.

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