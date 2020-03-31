"Не звинувачуйте Зеленського! Українці самі руйнують незалежність!" Портников звернувся з потужною промовою

Українці власноруч руйнують спроби створити незалежну, сильну і демократичну державу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український журналіст і публіцист Віталій Портников. Як приклад він навів вибори 2019 року, коли українці самі підписали вирок фронту міжнародної солідарності щодо України (повний текст інтерв'ю читайте тут).

Володимир Зеленський

"Нема чого тепер звинувачувати Меркель (Ангела Меркель, канцлер Німеччини. – Ред.), Макрона (французький президент Еммануель Макрон. – Ред.) чи навіть Зеленського в тому, що Україна втратила свої міжнародні позиції. Зеленський і не приховував свого бажання мати такі відносини з Путіним. Треба звинувачувати самих себе. Це не перший і не останній випадок, коли українці власноруч руйнують власні спроби створити незалежну, сильну і демократичну державу. Ще не все повністю зруйновано, але ми перебуваємо в процесі руйнування державності і не знаємо, до яких наслідків призведе цей процес", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Віталія Портникова, не виключено, що з посиленням економічної та політичної кризи в Україні Володимир Зеленський може піти у відставку, при цьому тоді посиляться позиції опозиційного політика Віктора Медведчука.

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