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31 березня • оновлено в 18:10
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"Не звинувачуйте Зеленського! Українці самі руйнують незалежність!" Портников звернувся з потужною промовою

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Українці власноруч руйнують спроби створити незалежну, сильну і демократичну державу.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український журналіст і публіцист Віталій Портников. Як приклад він навів вибори 2019 року, коли українці самі підписали вирок фронту міжнародної солідарності щодо України (повний текст інтерв'ю читайте тут).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Нема чого тепер звинувачувати Меркель (Ангела Меркель, канцлер Німеччини. – Ред.), Макрона (французький президент Еммануель Макрон. – Ред.) чи навіть Зеленського в тому, що Україна втратила свої міжнародні позиції. Зеленський і не приховував свого бажання мати такі відносини з Путіним. Треба звинувачувати самих себе. Це не перший і не останній випадок, коли українці власноруч руйнують власні спроби створити незалежну, сильну і демократичну державу. Ще не все повністю зруйновано, але ми перебуваємо в процесі руйнування державності і не знаємо, до яких наслідків призведе цей процес", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Віталія Портникова, не виключено, що з посиленням економічної та політичної кризи в Україні Володимир Зеленський може піти у відставку, при цьому тоді посиляться позиції опозиційного політика Віктора Медведчука.

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Автор
Катерина Іванова
Особи
Володимир Зеленський Ангела Меркель Еммануель Макрон Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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россия1 москва1
россия1 москва1
про май-д.а.у.н ни слова, куда возили керосин байден,квасневский,саакашвили,фюле,ландсбергис,филат,бильд,комаровский,нуланд,маккейн,........виноват путин, кстати он и землю продал.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Портников решил, что он в курсе, что такое демократия. Наверное он решил, что пример даёт Европа. Но видимо из-за недостатка образования он просто не знает, что первая в мире столица демократической страны Киев, а не Париж или Берлин. Ведь Древняя Греция не была демократической страной, лишь некоторые её города были условно демократическими с правом для богатых граждан. А вот Русь управлялась народом всегда. В школу, Портников, в школу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Напомните, когда украина или украинцы были независимы?
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Політика

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