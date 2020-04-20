Зеленський не відповів на питання, які сам же ставив Порошенку на дебатах – ЗМІ

Главі держави Володимиру Зеленському "поставили" низку питань, які він озвучив на дебатах з п'ятим президентом Петром Порошенком 19 квітня 2019 року.

Журналісти "Радіо Свобода" перевірили, чи зможе через рік Зеленський відповісти на ті ж вимоги, які він висував Порошенку.

Економічні проблеми. Під час відставки Кабміну Олексія Гончарука Зеленський сам визнав, що за два місяці нового року невиконання держбюджету становило майже 16 мільярдів гривень. "Інший наш біль – падіння промисловості на 5%, і воно триває четвертий місяць поспіль у багатьох секторах", – стверджував гарант.

Порошенко і Зеленський Бабель

Затриманим за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета все ще не висунули звинувачення. Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка визнав, що доказів недостатньо. Нова глава ОГП Ірина Венедіктова повідомила, що є ще питання, як буде рухатися справа, адже вона дуже складне, а прокурор, що підписав підозру, вже звільнений.

Розслідування трагедії Іловайська та Дебальцевого все ще не закінчено. А колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак заявив, що справа заточена на розслідування щодо фактів російської агресії в Україні.

За президента Зеленського у справі Майдану оголосили підозру колишній нардепці Тетяні Чорновіл, а ось ексберкутівці, обвинувачені в розстрілах, були звільнені під особисте зобов'язання та віддані найманцям РФ.

Рік потому в Україні так і не відбулося індексації пенсій. Мінімальна пенсія зросла на 138 грн і становить 1638 грн. А обіцяні виплати в зв'язку з коронавірусом ще не почалися.

До України все ж повернулися полонені моряки. Але зазначається, що 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права оголосив про застосування до Росії заходів через напад на наших моряків і постановив негайно повернути їх на Батьківщину.

Верховна Рада ухвалила закон про заборону вирубування лісів у Карпатах, дозволивши лише санітарні рубки. Але екологи пояснили, що цього недостатньо, адже саме під виглядом останніх і знищуються ліси.

Також за Зеленського не понесли відповідальності пособники президента-втікача Віктора Януковича. Водночас журналісти зазначили, що в ОПУ були помічені відвідувачами кадри часів Януковича.

За Зеленського справді повернулася стаття за незаконне збагачення. Але поки вироків за нею не було, а за продаж майна корупціонерів і в якості конфіскованих коштів у 2020 році казна отримала лише 14 тисяч гривень.

З нардепів недоторканність зняли, але імунітет зберігся. Підписати підозру деутату може тільки генпрокурор.

Зеленський пропонував посилити люстрацію, додавши до переліку виборні посади. Водночас у Офісі президента на посаді працював Андрій Богдан, який має бути люстрований.

Також до виборів президента Зеленський вів бізнес у Росії, а вже під час каденції серіал "Слуга народу" досяг російських каналів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу", щоб обговорити скандал навколо оприлюднення відеозаписів брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.