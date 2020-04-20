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20 квітня • оновлено в 16:43
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Зеленський не відповів на питання, які сам же ставив Порошенку на дебатах – ЗМІ

9.7т
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Главі держави Володимиру Зеленському "поставили" низку питань, які він озвучив на дебатах з п'ятим президентом Петром Порошенком 19 квітня 2019 року.

Журналісти "Радіо Свобода" перевірили, чи зможе через рік Зеленський відповісти на ті ж вимоги, які він висував Порошенку.

  • Економічні проблеми. Під час відставки Кабміну Олексія Гончарука Зеленський сам визнав, що за два місяці нового року невиконання держбюджету становило майже 16 мільярдів гривень. "Інший наш біль – падіння промисловості на 5%, і воно триває четвертий місяць поспіль у багатьох секторах", – стверджував гарант.

Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

Бабель

  • Затриманим за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета все ще не висунули звинувачення. Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка визнав, що доказів недостатньо. Нова глава ОГП Ірина Венедіктова повідомила, що є ще питання, як буде рухатися справа, адже вона дуже складне, а прокурор, що підписав підозру, вже звільнений.

  • Розслідування трагедії Іловайська та Дебальцевого все ще не закінчено. А колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак заявив, що справа заточена на розслідування щодо фактів російської агресії в Україні.

  • За президента Зеленського у справі Майдану оголосили підозру колишній нардепці Тетяні Чорновіл, а ось ексберкутівці, обвинувачені в розстрілах, були звільнені під особисте зобов'язання та віддані найманцям РФ.

  • Рік потому в Україні так і не відбулося індексації пенсій. Мінімальна пенсія зросла на 138 грн і становить 1638 грн. А обіцяні виплати в зв'язку з коронавірусом ще не почалися.

  • До України все ж повернулися полонені моряки. Але зазначається, що 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права оголосив про застосування до Росії заходів через напад на наших моряків і постановив негайно повернути їх на Батьківщину.

  • Верховна Рада ухвалила закон про заборону вирубування лісів у Карпатах, дозволивши лише санітарні рубки. Але екологи пояснили, що цього недостатньо, адже саме під виглядом останніх і знищуються ліси.

  • Також за Зеленського не понесли відповідальності пособники президента-втікача Віктора Януковича. Водночас журналісти зазначили, що в ОПУ були помічені відвідувачами кадри часів Януковича.

  • За Зеленського справді повернулася стаття за незаконне збагачення. Але поки вироків за нею не було, а за продаж майна корупціонерів і в якості конфіскованих коштів у 2020 році казна отримала лише 14 тисяч гривень.

  • З нардепів недоторканність зняли, але імунітет зберігся. Підписати підозру деутату може тільки генпрокурор.

  • Зеленський пропонував посилити люстрацію, додавши до переліку виборні посади. Водночас у Офісі президента на посаді працював Андрій Богдан, який має бути люстрований.

  • Також до виборів президента Зеленський вів бізнес у Росії, а вже під час каденції серіал "Слуга народу" досяг російських каналів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу", щоб обговорити скандал навколо оприлюднення відеозаписів брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Украине волонтеры собирают деньги на армию, на - борьбу с коронавирусом, на - тушение лесных пожаров, а президент собирает лайки.
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