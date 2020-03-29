Зеленський не розуміє, що таке Україна в очах росіян – Портников

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, що таке Україна в очах сучасних росіян і це є його головною проблемою.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український публіцист і журналіст Віталій Портников. За його словами, виною цьому може служити абсолютно радянський менталітет президента.

Володимир Зеленський

"Якщо ми хочемо аналізувати логіку президента України і його світосприйняття, маємо аналізувати його радянське уявлення про світ. Він не розуміє, що таке Україна в очах сучасних росіян і це проблема. Дуже дивно, але за менталітетом Зеленський людина абсолютно радянська. Можливо, позначилося сімейне виховання, можливо, це вплив регіону, де він ріс... Як би там не було, але коли їдеш на захід від Києва, потрапляєш в дуже нерозвинену і архаїчну, але в Європу. А ось коли їдеш на схід від Києва, потрапляєш в архаїчний Радянський Союз. Правда, з 2014 року це вже почало змінюватися", – підкреслив журналіст.

Повний текст інтерв'ю з Віталієм Портниковим на OBOZREVATEL читайте найближчим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Віталія Портникова, не виключено, що з посиленням економічної та політичної кризи в Україні Володимир Зеленський може піти у відставку, при цьому тоді посиляться позиції опозиційного політика Віктора Медведчука.

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