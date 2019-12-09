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9 грудня • оновлено в 19:21
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Зеленський не потиснув руку Путіну? З'явилася суперечлива інформація

5.1т
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Президент України Володимир Зеленський не потиснув руку главі Росії Володимиру Путіну.

Як передає "РБК-Україна", на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня публічного рукостискання зафіксовано не було.

Про це ж в коментарі повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його словами, Зеленського і Путіна зустрічали окремо, тому вони не перетиналися до тих пір, поки не сіли за стіл переговорів.

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У той же час помічник глави Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що рукостискання було нібито до початку переговорів.

переговори "нормандської четвірки"

переговори "нормандської четвірки"

НТВ

Як писав OBOZREVATEL, раніше спікер українського президента розповіла, що на саміті Зеленський буде піднімати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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hunt andres
hunt andres
Руки мыл?)))))))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Зеленский не пожал руку Путину?" Ну и как вы, селяне, это объясните? Прям интересно ... Мощно?
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3
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Или "Зеленский МОЩНО не пожал руку Путину?"
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1
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Зеленский не МОЩНО пожал руку Путину?
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1
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