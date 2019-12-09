Зеленський не потиснув руку Путіну? З'явилася суперечлива інформація

Президент України Володимир Зеленський не потиснув руку главі Росії Володимиру Путіну.

Як передає "РБК-Україна", на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня публічного рукостискання зафіксовано не було.

Про це ж в коментарі повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його словами, Зеленського і Путіна зустрічали окремо, тому вони не перетиналися до тих пір, поки не сіли за стіл переговорів.

У той же час помічник глави Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що рукостискання було нібито до початку переговорів.

переговори "нормандської четвірки" НТВ

Путін, Меркель, Макрон, Зеленський: У Парижі почалася зустріч у "нормандському форматі" pic.twitter.com/WYzclbdNb4 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 9, 2019

Путін між Меркель і Макрона, Зеленський навпаки pic.twitter.com/rWmphSr6B9 - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) December 9, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше спікер українського президента розповіла, що на саміті Зеленський буде піднімати питання термінів повернення полонених українців, припинення вогню і виведення військ противника з Донбасу.

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