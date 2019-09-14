Зеленський не послухався: Чалий пояснив, чому ще не відбулася зустріч з Трампом

Візит президента України Володимира Зеленського в Білий дім міг би відбутися відразу після інавгурації, якби в Офісі президента прислухалися до порад посольства України в США.

Таку думку в інтерв'ю "Голосу Америки" висловив колишній посол України в США Валерій Чалий.

"Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит б уже був. Відразу, відразу", - зазначив він.

Зеленський і Трамп

При цьому Чалий не розповів, про які саме поради йдеться. "Я не можу їх розкривати. Їх знає вище керівництво країни. Зараз вже, на мій погляд, час і дата не настільки важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не повинно далеко відтягатися", - сказав він.

"Буде коротка зустріч в ході Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту до Вашингтона в Білий дім. І не тільки зустрічі з президентом США, а й візиту до Конгресу, зустрічі з республіканцями і демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто з усіма тими, хто працює з Україною", - підкреслив Чалий.

За його словами, в липні під час свого візиту до Вашингтона секретар РНБО Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак сказали, що не потребують допомоги посольства і самі будуть займатися підготовкою візиту, і власне з цього періоду підготовкою візиту посольство не займається.

"Я вважаю, що це неправильно. І я про це офіційно повідомив Банковій", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Трампом в період з 23 по 26 вересня в США.

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