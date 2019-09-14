Головна Новини
14 вересня • оновлено в 10:12
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленський не послухався: Чалий пояснив, чому ще не відбулася зустріч з Трампом

1.4т Читати матеріал російською

Візит президента України Володимира Зеленського в Білий дім міг би відбутися відразу після інавгурації, якби в Офісі президента прислухалися до порад посольства України в США.

Таку думку в інтерв'ю "Голосу Америки" висловив колишній посол України в США Валерій Чалий.

"Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит б уже був. Відразу, відразу", - зазначив він.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

При цьому Чалий не розповів, про які саме поради йдеться. "Я не можу їх розкривати. Їх знає вище керівництво країни. Зараз вже, на мій погляд, час і дата не настільки важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не повинно далеко відтягатися", - сказав він.

"Буде коротка зустріч в ході Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Але це не замінить повноцінного візиту до Вашингтона в Білий дім. І не тільки зустрічі з президентом США, а й візиту до Конгресу, зустрічі з республіканцями і демократами, в Міністерстві енергетики, в Міністерстві оборони, з Держсекретарем, тобто з усіма тими, хто працює з Україною", - підкреслив Чалий.

Новини
Зустріч Зеленського з Трампом: стало відомо, про що говоритимуть президенти

За його словами, в липні під час свого візиту до Вашингтона секретар РНБО Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак сказали, що не потребують допомоги посольства і самі будуть займатися підготовкою візиту, і власне з цього періоду підготовкою візиту посольство не займається.

"Я вважаю, що це неправильно. І я про це офіційно повідомив Банковій", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Зеленський зустрінеться з Трампом в період з 23 по 26 вересня в США.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Валерій Чалий
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
Короче,Зеля зажал гроши для оплаты встречи с Трампом.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel