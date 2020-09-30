Ермак осознал, что дело пахнет жареным и в полночь написал на своём FB, что, дескать, Фокин превысил свои полномочия и потому должен уйти. Хотя свои полномочия давно превысил сам Ермак, и далеко не единожды.

Кстати, решение об увольнении Фокина озвучил не президент, а глава канцелярии. Что в очередной раз как бы намекает, кто тут настоящий президент, а кто полный ноль. Вот точно так же, через некоторое время, Ермак заявит, что уйти должен Зеленский.

Единожды предавший предаст снова. Жаль, Зеленский этого не понимает. Тем острее будет встреча с жестокой реальностью.