Зеленський не піде на поступки Путіну – секретар РНБО

Президент Володимир Зеленський на "нормандській зустрічі" не піде на поступки президенту РФ Володимиру Путіну, якщо вони суперечитимуть інтересам України.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає LIGA.net. Він зазначив, що Зеленський не стане робити кроки не на користь України.

"Я впевнений, що жодного кроку на якісь поступки, які будуть не на користь нашій державі, від президента Зеленського ми там не побачимо", – сказав Данілов.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Уточнюючи, чи погодиться Україна на умови Путіна заради встановлення миру, він додав: "Україна піде тільки на свої інтереси".

За словами чиновника, наші опоненти робитимуть все можливе, щоб змусити вступити в переговори з бойовиками, але "треба розуміти, з ким. І чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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