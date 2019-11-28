Зеленський не піде на поступки Путіну – секретар РНБО

Президент Володимир Зеленський на "нормандській зустрічі" не піде на поступки президенту РФ Володимиру Путіну, якщо вони суперечитимуть інтересам України.
Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає LIGA.net. Він зазначив, що Зеленський не стане робити кроки не на користь України.
"Я впевнений, що жодного кроку на якісь поступки, які будуть не на користь нашій державі, від президента Зеленського ми там не побачимо", – сказав Данілов.
Володимир Зеленський і Володимир Путін
Уточнюючи, чи погодиться Україна на умови Путіна заради встановлення миру, він додав: "Україна піде тільки на свої інтереси".
За словами чиновника, наші опоненти робитимуть все можливе, щоб змусити вступити в переговори з бойовиками, але "треба розуміти, з ким. І чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
спершу ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.
У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч буде організована до кінця року.
Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.
15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт в "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, запланований на 9 грудня в Парижі.
У Кремлі підтвердили, що саміт в "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня в Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна на 18 листопада запланований телефонна розмова, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог із Донбасом.
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