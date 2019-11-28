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29 листопада • оновлено в 11:24
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Зеленський не піде на поступки Путіну – секретар РНБО

8.3т
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Президент Володимир Зеленський на "нормандській зустрічі" не піде на поступки президенту РФ Володимиру Путіну, якщо вони суперечитимуть інтересам України.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає LIGA.net. Він зазначив, що Зеленський не стане робити кроки не на користь України.

"Я впевнений, що жодного кроку на якісь поступки, які будуть не на користь нашій державі, від президента Зеленського ми там не побачимо", – сказав Данілов.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Новини
Росія висуне ультиматум Україні під час "нормандської зустрічі"

Уточнюючи, чи погодиться Україна на умови Путіна заради встановлення миру, він додав: "Україна піде тільки на свої інтереси".

За словами чиновника, наші опоненти робитимуть все можливе, щоб змусити вступити в переговори з бойовиками, але "треба розуміти, з ким. І чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • спершу ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч буде організована до кінця року.

  • Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться наприкінці листопада.

  • 15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт в "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський, запланований на 9 грудня в Парижі.

  • У Кремлі підтвердили, що саміт в "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня в Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна на 18 листопада запланований телефонна розмова, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.

  • Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня Росія має намір закликати Київ почати прямий діалог із Донбасом.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Олекcій Данілов
Тег
нормандський формат
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Коментарі
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bregovich mark
bregovich mark
Біда в тому,що розуміння інтересів України в кожного різне.Капітуляція це тоже інтерес.
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васильевич василий
васильевич василий
Зе 9 числа будет под лавкой сидеть
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Для чего нужно устраивать 9 декабря в «Парыжэ» весь этот «Нормандский балаган» и усаживать за стол переговоров Макрона-Меркель-Зеленского-Путина? если и так уже официально подтверждено с российской и украинской стороны, что в Париже состоятся двусторонние переговоры тет-а-тет между Зеленским и Путиным и между ними будет подписан еще один тайный секретный «Договорняк», такой же какой был в 2009 году между Путиным и Ю.Тимошенко, спрашивается, что это за очередной козлиный Путинский спектакль с «Нормандским форматом» и для каких дураков будут ломать комедию за столом Макрон-Меркель-Зеленский и Путин?
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