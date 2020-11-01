Зеленський не перший: в Раді пропонували звільнити суддів КСУ ще в 2014 році
В Україні ще у вересні 2014 року пропонували Верховній Раді звернутися до президента з проханням про дострокове припинення повноважень суддів Конституційного суду.
Тоді йшлося про суддів, які були призначені за квотою Віктора Януковича, який на той момент вже втік до Росії.
Ініціатором відповідного проєкту постанови був народний депутат Сергій Власенко. Він пропонував звільнити Юрія Бауліна, Сергія Вдовиченка, Олександра Касмініна і Олександра Тупицького, який нині очолює КСУ.
Проєкт постанови №5006 "Про звернення до президента України про дострокове припинення повноважень і звільнення призначених за його квотою суддів Конституційного Суду України" був зареєстрований 2 вересня, але 27 числа того ж місяця його відкликали.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна і обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленим за рішенням Ради національної безпеки і оборони, доступ був відновлений.
Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту.
Представник Ради Європи і глава Венеційської комісії розкритикували законопроєкт президента Володимира Зеленського, який передбачає зміну складу Конституційного суду. Вони попередили, що це буде порушенням Основного закону і закликали розглянути інші варіанти розв'язання кризи. Крім того, документ розкритикували українці.
Зі свого боку представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав проєкт закону єдиним можливим варіантом виходу з кризи після рішення Конституційного суду.