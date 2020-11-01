Зеленський не перший: в Раді пропонували звільнити суддів КСУ ще в 2014 році

В Україні ще у вересні 2014 року пропонували Верховній Раді звернутися до президента з проханням про дострокове припинення повноважень суддів Конституційного суду.

Тоді йшлося про суддів, які були призначені за квотою Віктора Януковича, який на той момент вже втік до Росії.

Ініціатором відповідного проєкту постанови був народний депутат Сергій Власенко. Він пропонував звільнити Юрія Бауліна, Сергія Вдовиченка, Олександра Касмініна і Олександра Тупицького, який нині очолює КСУ.

Проєкт постанови №5006 "Про звернення до президента України про дострокове припинення повноважень і звільнення призначених за його квотою суддів Конституційного Суду України" був зареєстрований 2 вересня, але 27 числа того ж місяця його відкликали.

Проєкт постанови про припинення повноважень суддів КСУ. Верховна Рада

Результати проходження проєкту постанови. Верховна Рада

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