Зеленський не перший: в Раді пропонували звільнити суддів КСУ ще в 2014 році

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
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  • Проєкт постанови тоді зареєстрував нардеп Сергій Власенко

  • Він пропонував достроково припинити повноваження суддів КСУ, призначених за квотою Януковича

Верховній Раді вже пропонували звільнити суддів КСУ

В Україні ще у вересні 2014 року пропонували Верховній Раді звернутися до президента з проханням про дострокове припинення повноважень суддів Конституційного суду.

Тоді йшлося про суддів, які були призначені за квотою Віктора Януковича, який на той момент вже втік до Росії.

Ініціатором відповідного проєкту постанови був народний депутат Сергій Власенко. Він пропонував звільнити Юрія Бауліна, Сергія Вдовиченка, Олександра Касмініна і Олександра Тупицького, який нині очолює КСУ.

Проєкт постанови №5006 "Про звернення до президента України про дострокове припинення повноважень і звільнення призначених за його квотою суддів Конституційного Суду України" був зареєстрований 2 вересня, але 27 числа того ж місяця його відкликали.

Проєкт постанови про припинення повноважень суддів КСУ.
Результати проходження проєкту постанови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКонституційний суд УкраїниОлександр ТупицькийСергій ВласенкоВіктор ЯнуковичВолодимир Зеленський