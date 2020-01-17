Зеленський не зможе звільнити Гончарука: юристка підловила прем'єра на хитрощі

Президент України Володимир Зеленський не має права розглядати заяву прем'єрміністра Олексія Гончарука про відставку, яку він подав голові держави сьогодні, 17 січня.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила експертка Центру політико-правових реформ та Реанімаційного пакету реформ Юлія Кириченко. За її словами, президент не має ніякого відношення до відставки уряду, і навряд чи прем'єр не знав про це.

"Скоріше за все, це є відповіддю на публічне звинувачення з цими плівками, як і писав Гончарук на своїй сторінці у Facebook. І цей крок більше розрахований на те, аби почути реакцію президента, довіряє він прем'єру, чи не довіряє", – вважає юристка.

Експертка з конституційного права пояснює, що Гончарук мав би особисто подати заяву про відставку до парламенту. Водночас, якщо дану заяву до ВРУ передасть Зеленський, народні депутати також зможуть її розглянути, для цього їм надається не більше 10 днів з моменту внесення подання у період проведення чергової сесії ВРУ. Або не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Алексей Гончарук "Цензор. Нет"

Якщо парламент проголосує за відставку прем'єрміністра, це автоматично тягне за собою відставку всього уряду.

"Але у той же день нічого не зміниться у плані урядування, вони всі залишаться на своїх місцях, але у них буде статус "міністр у відставці" чи "прем'єрміністр у відставці". Але оскільки є принцип безперервності роботи, зокрема парламенту, уряду та президента, то вони будуть виконувати свої обов'язки до формування нового уряду", – пояснила Кириченко.

Надалі парламент здійснює формування нового складу Кабміну в терміни і в порядку, що визначені Конституцією.

"Парламент можна сформувати за день, якщо є відповідні кандидати. Як правило, строки залежать від того, чи є погоджена кандидатура прем'єра, яку підтримує більшість та президент", – сказала юристка.

У разі, якщо ж президент не передасть заяву до парламенту, або ж це особисто не зробить прем'єр, відповідно, процедура розгляду відставки запускатися не буде.

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