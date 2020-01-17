Зеленський не зможе звільнити Гончарука: юристка підловила прем'єра на хитрощі

Президент України Володимир Зеленський не має права розглядати заяву прем'єрміністра Олексія Гончарука про відставку, яку він подав голові держави сьогодні, 17 січня.
Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила експертка Центру політико-правових реформ та Реанімаційного пакету реформ Юлія Кириченко. За її словами, президент не має ніякого відношення до відставки уряду, і навряд чи прем'єр не знав про це.
"Скоріше за все, це є відповіддю на публічне звинувачення з цими плівками, як і писав Гончарук на своїй сторінці у Facebook. І цей крок більше розрахований на те, аби почути реакцію президента, довіряє він прем'єру, чи не довіряє", – вважає юристка.
Експертка з конституційного права пояснює, що Гончарук мав би особисто подати заяву про відставку до парламенту. Водночас, якщо дану заяву до ВРУ передасть Зеленський, народні депутати також зможуть її розглянути, для цього їм надається не більше 10 днів з моменту внесення подання у період проведення чергової сесії ВРУ. Або не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.
Алексей Гончарук
"Цензор. Нет"
Якщо парламент проголосує за відставку прем'єрміністра, це автоматично тягне за собою відставку всього уряду.
"Але у той же день нічого не зміниться у плані урядування, вони всі залишаться на своїх місцях, але у них буде статус "міністр у відставці" чи "прем'єрміністр у відставці". Але оскільки є принцип безперервності роботи, зокрема парламенту, уряду та президента, то вони будуть виконувати свої обов'язки до формування нового уряду", – пояснила Кириченко.
Надалі парламент здійснює формування нового складу Кабміну в терміни і в порядку, що визначені Конституцією.
"Парламент можна сформувати за день, якщо є відповідні кандидати. Як правило, строки залежать від того, чи є погоджена кандидатура прем'єра, яку підтримує більшість та президент", – сказала юристка.
У разі, якщо ж президент не передасть заяву до парламенту, або ж це особисто не зробить прем'єр, відповідно, процедура розгляду відставки запускатися не буде.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у мережі опублікували аудіо розмов нібито глави Кабміну Олексія Гончарука з чиновниками, де обговорювалися курс долара в Україні та економічні питання перед зустріччю з главою держави Володимиром Зеленським.
У розмові Гончарук критично відгукувався про президента, а також дав зрозуміти, що у влади немає бачення економічного курсу країни.
Пізніше в інтернеті опинилася і друга частина розмови. У ній нібито прем'єр каже, що уповільнення економічного зростання створює у президента відчуття неконтрольованості ситуації.
Згодом був оприлюднений третій запис із розмовою Гончарука, міністерки фінансів Оксани Маркарової та двох заступників глави Національного банку Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба.
У бесіді обговорювали ревальвацію гривні до 20 грн/$ та економічну стратегію розвитку України, де пролунала пропозиція: "А давайте будемо щось виробляти!".
Як з'ясували журналісти, розмова могла бути записана на зустрічі у форматі "на каву", що відбулася 16 грудня 2019 року.
У ЗМІ тим часом почали з'являтися дані нібито про швидку відставку Гончарука. Зазначається, що прем'єр вже міг написати заяву, яку підпишуть "із хвилини на хвилину".
Однак незабаром з'явилося офіційне спростування Кабміну.
Сам Гончарук не підтвердив і не спростував, що голос на записах належить йому. Натомість прем'єр заявив про цілеспрямовану кампанію проти уряду.
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