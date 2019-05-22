"Зеленський не може зупинити війну!" Портников попередив про плани Путіна

Звільнення полонених українців, які утримуються у в'язницях РФ, і рішення територіальних питань залежить не від президента України Володимира Зеленського, а від глави Росії Володимира Путіна.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Крим.Реаліі", коментуючи дії українського глави.

"Це не питання до президента України. Це, впевнений, питання до президента Росії... І якщо у президента Росії Володимира Путіна не буде ніякого інтересу ці питання вирішувати, то скільки б нарад не провів Володимир Зеленський, скільки промов він би не сказав, скільки власних рішень не прийняв – нічого не зміниться. Взагалі", - зазначив він.

"Що реально може в цій ситуації президент України? Чи може він зупинити війну, віддавши наказ не стріляти? Ні, не може. Тому що якщо цього захоче президент Росії, обстріли триватимуть – причому, як відомо, російські війська і їхні найманці можуть обстрілювати одночасно і територію, яку контролює Україна, і територію під російським контролем", - підкреслив журналіст.

Володимир Зеленський і Володимир Путін varlamov.ru

Портников впевнений, якщо потрібно буде зобразити Зеленського "президентом війни", щоб під цим приводом окупувати ще якусь частину території України – обстріляють Донецьк або Луганськ без особливих докорів сумління.

"Запропонувати Путіну потрібний для президента обмін військовополоненими? Але Путіна навряд чи цікавлять російські громадяни. Думаю, якщо він захоче віддати Україні її громадян – ну, наприклад, щоб забезпечити собі сприятливі умови для зустрічі з президентом США – то прийме це рішення. Якщо у нього не буде ніякої мотивації – буде утримувати українців стільки, скільки захоче", - уточнив він.

Також журналіст підкреслив, що активізувати зусилля союзників України на Заході - це дуже важлива і дієва міра.

"Залишається розраховувати, що президент розуміє: тільки такий, міцний і ефективний союз залишає надію на відновлення територіальної цілісності України в майбутньому. Не при президенті Зеленському, звичайно. Але при комусь з його наступників. Однак відмова від такого союзу, ігнорування співпраці з США і Євросоюзом і таких шансів Україні не залишає, більш того – створює можливість відмови від санкцій і тиску на Росію і фактичну легітимізацію її територіальних "придбань". І так, це те, що може трапитися при президенті Зеленському – якщо його дипломатія не буде ефективною. Зрушення на Заході в бік ослаблення тиску на Кремль вже почалося – і його небезпечно не помічати", - уклав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников заявив, що Росія виконала один і той же сценарій дестабілізації обстановки в Україні і в Чорногорії. Там 9 травня суд виніс обвинувальний вирок у справі про спробу антиурядового путчу під час парламентських виборів 16 жовтня 2016 року. Тепер, після виборів президента, сценарій може повторитися.

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