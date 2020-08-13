Бывает.

Наступает момент, когда дипломатично молчать, значит предать. Предать себя.

Фуфло.

Не молчи.

Ты молчишь от имени всех нас - 40 миллионов украинцев.

Нет таких интересов, которые могут оправдать согласие с насилием, с тиранией, с избиением до смерти людей, с беспределом.

Скажу на знакомом тебе языке.

Ты чего язык в ж*пу засунул?!

Ты молчишь!

А то отребье, которое ты привёл во власть весело поздравляет Лукашенко с победой на выборах.

Уроды! Очнитесь.

Посмотрите, что творит Лукашенко в стране, где безоружные люди выходят на мирный протест против обмана.

Покажите мне, где те 80% страны, которые проголосовали за Лукашенко?!

80!!! ЗА!!!

Да в такой пропорции, улицы были бы забиты сторонниками Монарха и голоса недовольных были бы даже не слышны.

Да если бы они были, эти 80% - они бы уже давно все вышли за своего вечного тирана.

Их нет.

Это обман.

Зеленский.

Не позорься - запиши видео

Одно к Лукашенко.

С призывом остановиться пока не стало поздно.

Второе к Беларуси.

Которое благодаря интернету в миг увидят миллионы простых беларусов, где ты их поддерживаешь и желаешь добиться справедливости.

Именно так сделал бы простой сельский Учитель Голобородько.

Не молчи.

Твоё молчание говорит громче твоих слов.

Ты вообще ничего не сделал в своей стране за год. Сделай хоть что-то хорошее для наших добрых соседей.

Не бзди.